深層肌肉按摩槍　紓緩痛症快夾準

2019年03月06日 12:45
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    ELEEELS X1深層肌肉按摩槍利用快速的機械敲擊震力穿透多層肌肉筋膜等軟組織，有效快速紓緩各種肌肉痛症。／左：Andreas Heimgartner──香港體魄Ambassador（盧展程攝）

    不論任何年紀，都有機會出現不同種類的肌肉問題，例如坐足全日辦公室會頸梗膊痛，女士們穿得多高跟鞋會小腿疲累，運動愛好者會有各種肌肉勞損，單靠按摩不能快速改善。「ELEEELS X1深層肌肉按摩槍」則能有效紓緩這些痛症，只需使用5分鐘，就可以達到顯著的鬆弛功效，絕對是都市人的救星。

    【集合多方專家 研發兩年而成】
    ELEEELS X1深層肌肉按摩槍是結集汽車工程專家、電子工程專家、醫生及物理治療師的心血而成，經過長達兩年時間反覆研究才推出市面。最大亮點是儀器中的特強高速無刷電機摩打，每分鐘可敲擊3,200次，利用快速的機械敲擊震力穿透多層肌肉筋膜等軟組織，有助促進血液循環、迅速減少乳酸、消除肌肉疲勞、疼痛、僵硬，並預防因運動及久坐而引起的肌肉傷害。都市人經常面對頸背痠痛問題，最近幾年起有多項醫學研究顯示，5分鐘的震動按摩療程就可以達到顯著的鬆弛功效，對提升肌肉力量，紓緩痠痛有一定幫助。

    憑着卓越的功能表現，ELEEELS在短短的時間內贏得了許多的口碑。現在除了香港之外，產品已經登陸台灣和英國，而日本、韓國、美國和歐洲也快上市，相信是又一香港品牌邁向國際的例子。

    【全球首創雙模式 功能多樣性】
    按摩最重要是迎合個人需要，所以按摩槍備有兩種按摩模式及6段變速以供選擇，其中運動模式利用高速震頻，快速放鬆僵硬的肌肉，恢復爆炸力，而舒適模式則使用較低的震頻，放鬆肌肉之餘更會使肌肉慢慢進入休息狀態，有助睡眠。

    除了按摩模式及速度可以靈活調校外，按摩槍亦備有4款按摩頭，針對不同部位更換使用。平頭適用於身體任何肌肉部位，U型頭適用於背椎兩旁部位，小圓頭適用於關節及穴位按摩，球型頭適用於大肌肉組群，可配合多種治療方案，運動員及物理治療師也為之追捧。按摩槍的另一特點是慳電，採用Endurance Motion Technology，高速效果可持續使用3小時，而低速更可長達15小時。另外採用的安靜動力科技技術能大大減少摩打造成的噪音，使用時也不會受到騷擾。

    【JM House 全港首家「ELEEELS X1深層肌肉按摩槍」療程】
    位於中環的「JM House」，是全港首間全面利用和推動運動科學按摩的店舖。店內所有療程都採用ELEEELS X1深層肌肉按摩槍，儀器運用了高頻振擊按摩的原理，快速紓緩各種痛症，效果顯著。專業人員會先了解客人哪個部位出現問題，再以按摩槍進行針對性的治療，例如女士經常穿高跟鞋導致小腿疲勞，便會集中按小腿。男士做Gym後，胸肌、手臂、大髀肌肉等會較攰，便會用多些時間按摩相關部位。

    JM House希望將這個嶄新的運動科學按摩技術更加普及化，夥拍不同的Trainer及治療師，例如與「香港體魄」合作，以他們專業的知識訓練員工，務求於硬件及軟件上都滿足到客人。JM House負責人劉國樑先生表示，開店目的是希望將這個新興的科學技術普及化，介紹給全香港的市民認識，讓更多受到肌肉痛症纏繞的人可以享受它的好處。選擇ELEEELS X1深層肌肉按摩槍是因為它屬於香港品牌，所有保養、維修等都相對方便。劉先生更讚賞按摩槍十分耐用：「電池的續航力很強，低速或高速按摩，平均都可用5小時以上。加上設計輕巧，我們很多物理治療師長時間拿着都不覺得痛或累。而且背面的燈光十分柔和，即使長期接觸都不會眼乾。」

    ELEEELS X1深層肌肉按摩槍
    正　價：$3,299
    銷售點請參閱以下官網網址：https://bit.ly/2Ewzzwg

    JM House
    地址：中環閣麟街10至16號致發大廈303室
    電話： 2595 1898