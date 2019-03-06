深層肌肉按摩槍　紓緩痛症快夾準

不論任何年紀，都有機會出現不同種類的肌肉問題，例如坐足全日辦公室會頸梗膊痛，女士們穿得多高跟鞋會小腿疲累，運動愛好者會有各種肌肉勞損，單靠按摩不能快速改善。「ELEEELS X1深層肌肉按摩槍」則能有效紓緩這些痛症，只需使用5分鐘，就可以達到顯著的鬆弛功效，絕對是都市人的救星。



【集合多方專家 研發兩年而成】

ELEEELS X1深層肌肉按摩槍是結集汽車工程專家、電子工程專家、醫生及物理治療師的心血而成，經過長達兩年時間反覆研究才推出市面。最大亮點是儀器中的特強高速無刷電機摩打，每分鐘可敲擊3,200次，利用快速的機械敲擊震力穿透多層肌肉筋膜等軟組織，有助促進血液循環、迅速減少乳酸、消除肌肉疲勞、疼痛、僵硬，並預防因運動及久坐而引起的肌肉傷害。都市人經常面對頸背痠痛問題，最近幾年起有多項醫學研究顯示，5分鐘的震動按摩療程就可以達到顯著的鬆弛功效，對提升肌肉力量，紓緩痠痛有一定幫助。



憑着卓越的功能表現，ELEEELS在短短的時間內贏得了許多的口碑。現在除了香港之外，產品已經登陸台灣和英國，而日本、韓國、美國和歐洲也快上市，相信是又一香港品牌邁向國際的例子。



【全球首創雙模式 功能多樣性】

按摩最重要是迎合個人需要，所以按摩槍備有兩種按摩模式及6段變速以供選擇，其中運動模式利用高速震頻，快速放鬆僵硬的肌肉，恢復爆炸力，而舒適模式則使用較低的震頻，放鬆肌肉之餘更會使肌肉慢慢進入休息狀態，有助睡眠。



除了按摩模式及速度可以靈活調校外，按摩槍亦備有4款按摩頭，針對不同部位更換使用。平頭適用於身體任何肌肉部位，U型頭適用於背椎兩旁部位，小圓頭適用於關節及穴位按摩，球型頭適用於大肌肉組群，可配合多種治療方案，運動員及物理治療師也為之追捧。按摩槍的另一特點是慳電，採用Endurance Motion Technology，高速效果可持續使用3小時，而低速更可長達15小時。另外採用的安靜動力科技技術能大大減少摩打造成的噪音，使用時也不會受到騷擾。



【JM House 全港首家「ELEEELS X1深層肌肉按摩槍」療程】

位於中環的「JM House」，是全港首間全面利用和推動運動科學按摩的店舖。店內所有療程都採用ELEEELS X1深層肌肉按摩槍，儀器運用了高頻振擊按摩的原理，快速紓緩各種痛症，效果顯著。專業人員會先了解客人哪個部位出現問題，再以按摩槍進行針對性的治療，例如女士經常穿高跟鞋導致小腿疲勞，便會集中按小腿。男士做Gym後，胸肌、手臂、大髀肌肉等會較攰，便會用多些時間按摩相關部位。



JM House希望將這個嶄新的運動科學按摩技術更加普及化，夥拍不同的Trainer及治療師，例如與「香港體魄」合作，以他們專業的知識訓練員工，務求於硬件及軟件上都滿足到客人。JM House負責人劉國樑先生表示，開店目的是希望將這個新興的科學技術普及化，介紹給全香港的市民認識，讓更多受到肌肉痛症纏繞的人可以享受它的好處。選擇ELEEELS X1深層肌肉按摩槍是因為它屬於香港品牌，所有保養、維修等都相對方便。劉先生更讚賞按摩槍十分耐用：「電池的續航力很強，低速或高速按摩，平均都可用5小時以上。加上設計輕巧，我們很多物理治療師長時間拿着都不覺得痛或累。而且背面的燈光十分柔和，即使長期接觸都不會眼乾。」



ELEEELS X1深層肌肉按摩槍

正 價：$3,299

銷售點請參閱以下官網網址：https://bit.ly/2Ewzzwg



JM House

地址：中環閣麟街10至16號致發大廈303室

電話： 2595 1898