「嗡嗡聲」嘈到瞓唔到？　4招驅蚊自救

天氣開始和暖、潮濕，就是蚊子擾人的大好時機！在郊外被咬事小，但睡覺時蚊子不停在耳邊飛事大，那種困擾的嗡嗡聲教人不安，無法入眠。想今晚有覺好瞓，不妨嘗試自製驅蚊噴霧、設下捕蚊陷阱等方法，總有一個幫到你。



1.大蒜噴霧

大蒜的萃取物有抗蟲特性，所以自製大蒜噴霧是可有效驅逐蚊子的！以下的大蒜噴霧簡單易製，並加入酸性的檸檬汁以發揮大蒜的抗蟲效用，性質溫和，可噴在家居位置或身體露出的部分，但養貓人士注意，大蒜對貓咪是有毒性的，使用時要避開貓咪呢。



材料：5至6顆蒜頭、1湯匙礦物油、1茶匙檸檬汁、2杯水

製法：

1.先把蒜頭搗碎並加入礦物油，浸過夜。

2.翌日瀘走蒜瓣，再把水及檸檬汁加入濾液即可。



2.薰衣草噴霧

如果自問受不了大蒜的味道，薰衣草噴霧同樣幫到手，當中的宜人香氣除了有靜心、安寧的作用外，更會使蚊子遠離，讓你有覺好瞓。



材料：30-40滴薰衣草精油、85毫升水

製法：把薰衣草精油和水混合即成。



3.自製蚊子墳墓

當梳打粉接觸醋，當中的化學作用會釋放出二氧化碳，這會吸引到周遭的蚊子並讓它們自投羅網。以梳打粉及醋製出簡易的蚊子「陷阱」並放在房間角落，令你不再成為獵物。



材料：1杯醋、1/4杯梳打粉、1個空膠樽

製法：

1.把膠樽切開一半，並把梳打粉倒進膠樽底部。

2.把上半部的膠樽倒轉，使其呈漏斗形後，插入已載有梳打粉的底部。

3.把醋倒進裝置後即成。



4.開風扇

如果想即時趕走蚊子，其中一個折衷的方法就是開風扇！畢竟蚊子是較弱的飛行生物，1小時只能飛行1至1.5英里，微風會擾亂它前往人體的路線；另外，風扇會吹散人體的氣味及釋出的二氧化碳，蚊子就更難找到你了。