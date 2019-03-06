三界五行：誠心拜太歲　上香有次序

太歲，無論在甚麼時候、甚麼地方，都是存在；也無論是甚麼生肖屬相，都會得到太歲的守護，太歲對於人類只會提供保護和庇佑，並非加以傷害，所以拜太歲，必須抱持敬畏、崇拜、感恩的心。



拜太歲可以親身往道觀上香祈福，也可以請親友代表祭祀；行動不方便者，無力前往道觀，可以在家中焚香，當天合十，呼喚斗姥天尊、本命太歲、流年太歲，保佑自己身壯力健，萬事如意，平安大吉。至於祭品，各處鄉村各處例，雖有一定規格，但豐儉由人，誠心比甚麽都重要。



到道觀拜太歲，香要準備足夠，可以用一支做單位，也可以三支做一炷。先上香給斗姥。斗姥又稱斗姆或斗母，在道教中地位非常崇高，被尊稱為「先天無極界圓明斗姥天尊」，簡稱先天斗姥。斗，是北斗，姥或姆，都是母的意思，合起來就是北斗眾星之母。北斗包括貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍、左輔、右弼，流年用「九宮飛星」定吉凶方位，就是這九顆星。九星已擁有這樣崇高權威，何況是他們的母親呢？所以第一炷香，要敬上給斗姥天尊。第二炷香，上給所屬的本命太歲，第三炷香，上給流年太歲。第四炷香，上給甲子太歲（如果是甲子年出世，本命太歲是甲子太歲，第四炷香就上給乙丑太歲）。然後順序丙寅、丁卯、戊辰、己巳……直至癸亥太歲。香上齊了，剛好順序行了行一個大運，符合「順星」的道理。



方向宇