花香撲鼻 玫瑰天使蛋糕
2019年03月06日 16:30
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迷人的粉紅色造型，加上白朱古力花瓣，吃起來不會太甜太膩又富花香氣味。(張錦昌攝)
玫瑰花綻放的美態嬌艷迷人，是不少甜點的指定造型。今日請來紅磡一間酒店的糕餅主廚張東發師傅，教大家利用朱古力製成玫瑰花瓣，加上清新的玫瑰花醬，炮製一個香甜不膩的玫瑰天使蛋糕。張師傅指，可利用白朱古力加入少許食用色粉，自製粉紅色的玫瑰花瓣做裝飾，可更蛋糕造型更加立體、突出主題。此外，張師傅建議打蛋白時，最好以中速攪拌，以免高速會打入太多空氣，容易打起亦很快塌陷。
蛋糕漿材料：
蛋黃 93克
鮮奶 36克
低筋麵粉 51克
蛋糕預拌粉 16克
發粉 2.8克
玫瑰醬 17克
菜油 26克
蛋白霜：
蛋白 150克
糖 60克
蛋白粉 3克
朱古力花瓣：
白朱古力 200克
紅色色粉 少許
其他材料：
粟米脆片 少許
忌廉 300克
士多啤梨 3粒
做法
1. 坐溶白朱古力後加入紅色色粉調成粉紅色朱古力漿，將少許朱古力放在膠片上，用匙羹輕力一壓一拉，待涼後成朱古力花瓣。
2. 將蛋糕漿材料混合，用打蛋器攪拌均勻後加入菜油拌勻。
3. 用打蛋器以中速把蛋白霜材料打起，將打起的蛋白分數次加入蛋糕漿中輕力拌勻。
4. 蛋糕漿倒入蛋糕模後放入攝氏170度焗爐焗30分鐘。焗好的蛋糕放涼後脫模，在中間先加入少許忌廉及士多啤梨，然後塗上忌廉。
5. 最後用朱古力花瓣及粟米脆片做裝飾即成。