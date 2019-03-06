花香撲鼻　玫瑰天使蛋糕

玫瑰花綻放的美態嬌艷迷人，是不少甜點的指定造型。今日請來紅磡一間酒店的糕餅主廚張東發師傅，教大家利用朱古力製成玫瑰花瓣，加上清新的玫瑰花醬，炮製一個香甜不膩的玫瑰天使蛋糕。張師傅指，可利用白朱古力加入少許食用色粉，自製粉紅色的玫瑰花瓣做裝飾，可更蛋糕造型更加立體、突出主題。此外，張師傅建議打蛋白時，最好以中速攪拌，以免高速會打入太多空氣，容易打起亦很快塌陷。



蛋糕漿材料：

蛋黃 93克

鮮奶 36克

低筋麵粉 51克

蛋糕預拌粉 16克

發粉 2.8克

玫瑰醬 17克

菜油 26克



蛋白霜：

蛋白 150克

糖 60克

蛋白粉 3克



朱古力花瓣：

白朱古力 200克

紅色色粉 少許



其他材料：

粟米脆片 少許

忌廉 300克

士多啤梨 3粒



做法

1. 坐溶白朱古力後加入紅色色粉調成粉紅色朱古力漿，將少許朱古力放在膠片上，用匙羹輕力一壓一拉，待涼後成朱古力花瓣。

2. 將蛋糕漿材料混合，用打蛋器攪拌均勻後加入菜油拌勻。

3. 用打蛋器以中速把蛋白霜材料打起，將打起的蛋白分數次加入蛋糕漿中輕力拌勻。

4. 蛋糕漿倒入蛋糕模後放入攝氏170度焗爐焗30分鐘。焗好的蛋糕放涼後脫模，在中間先加入少許忌廉及士多啤梨，然後塗上忌廉。

5. 最後用朱古力花瓣及粟米脆片做裝飾即成。