今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

－－－－－－－－

很多人見到「醃」這個字，好自然會到想醃製，即一種保存方法，可以說只啱了一半，其實，「醃」是一種烹調和保存方法，早在中國遠古時期已經有醃製食材，是相當常見的烹調方法。



「醃」是指用糖、鹽、醋、醬油及化學品，或其他調味料，來保存肉類及蔬菜等食材，以至延長它們的保質期。這些食材在浸泡一段時間後，會有一種與原來食物不同的質感和風味。



「醃」當中較為常見的一種方法乃用鹽，鹽醃製的食品，多使用海產類，如各式各樣的鹹魚、海螺、鮑魚等；鹹醃素菜有鹹柑橘、鹹檸檬、梅菜及菜脯。醃肉方面，在內陸地區，鹽以前很缺乏，為了減低保存食物所需的鹽分，期間會再加上煙熏，著名的有雲南火腿及煙肉，這些醃製食品可以保存一段長時間。



而鹽醃亦細分幹醃及濕醃兩種，前者是用鹽擦透食材置於層架或容器內，每層均勻撒鹽並壓實（或不加壓力），利用食材外滲的汁液形成鹽液（或稱滷水）進行醃製，如鹹魚、菜脯等。後者則是用上鹽水，將所需的鹽與食用混合並攪溶，放入食材，鹽水滲入其中，均勻醃製食材，如鹹蟹、鹹蝦，甚至瑞典名物的醃鯡魚等。



今日教大家做一個簡單的醃柑桔，建議選用顆位較大、表面油囊較密的柑桔而棄用年桔或四季桔（糖分較高），因年桔多數落了農藥。而鹹柑桔水，對喉嚨不適特別有效，簡單舀一顆與暖水舂爛飲用即可。



材料：

柑桔 2磅（或40顆）

粗鹽 1公斤



做法：

1. 揀選完整不破損的柑桔用水沖洗，瀝乾水風乾一晚。

2. 用一個已清洗及瀝乾水的玻璃瓶，先放入一層粗鹽，再放入一層柑桔，如是者重複至填滿整個樽。

3. 密封後貼上日期標籤，置於陰涼位置，存放超碼3個月以上即可食用。