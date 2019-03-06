本日日本：實境重現姆明間屋

源自芬蘭、由日本改編成動畫的《小肥肥一族》（The Moomins）有幾深入民心相信唔使我多講，而粉絲們對將於3月16日開幕、設在埼玉縣飯能市的姆明主題公園Moominvalley Park(入場費：1,500日圓，部分設施須另外收費)，肯定相當期待吧！不過一直以來公園都係用設計圖片介紹相關環境及設施，究竟實際情況係點呢？日前園區終於開放給傳媒入內採訪，等大家可以望清佢廬山真面目！簡單介紹下這個倚着宮澤湖而建的公園，內裏分為入口區、姆明谷、展示設施Kokemus及寂寞山四個部分，當中的姆明谷成了一大焦點，事關內裏將動畫中姆明間屋忠實呈現出來。該建築樓高三層，1樓係房及飯廳，2樓係客廳及姆明爸媽間房，3樓則有姆明及亞美兩間房，再另加一個儲藏庫地下室，和作為姆明爸爸書齋的閣樓房間。只見每層的布置都極為講究，簡直屬豪宅級數！同區還有名為海之Orchestra的體感Morphing劇場，透過於牆壁、地板及造型擺設作多種類的映像投影，讓大家跟姆明投入一次冒險旅程，望落視覺效果相當的出色呢。



另外的寂寞山區亦有將姆明谷另一地標燈塔重現過來，而且塔內裏更有姆明媽媽所畫的花卉圖案，可見細位都做到足。加上區內還有結合運動及樹屋兩大元素的希米倫遊樂場、及讓大家高速滑過湖面的飛天魔王的Zip Line冒險等設施，無論大人及小朋友都不愁寂寞！

值得注意還有Kokemus展示設施，既有透過文字及影像等來介紹姆明作者Tove Marika Jansson的2層專區，順道可重溫姆明的經典場面。同時還設有貫穿1樓及2樓、高達8米的姆明谷模型，讓大家對一班角色居住的環境有個更全面的印象，只見模型的手工相當唔錯，值得企定定望清楚。再加上世界最大規模的姆明商店，及提供姆明主題菜式的餐廳，真係想開幕即刻就飛去玩番轉！



Moominvalley Park

開幕日期：3月16日

地址：埼玉縣飯能市宮澤431番3外58筆及湖畔市有地

開放時間：10:00am~9:00pm

網址：https://www.moomin.co.jp/category/news/themepark

