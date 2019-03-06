中環藝術派對　繪出無限色彩

要激發年輕人的想像力，給他們一張白紙，已經可以繪出無限可能。由香港青年藝術協會主辦的「畫出香港」現正於中環舉行，集結數百位本地中、小學生、教師及藝術家透過一系列藝術家駐校計劃，所創作出的13組展覽作品，包括「創意禪繞」、「瘋狂頭像」、「社區小星球」、「環遊華富」、「油掃小社區」等，每組都展現出獨特的創意，以及集體創作的化學作用；而場地亦同時展出多位本地著名藝術家如王天仁、飛天豬、Brainrental等的畫作，內容非常豐富。



大家更可在3月10日，即場參與有關繪畫的工作坊，包括以一筆線條畫人像畫的「你畫我畫你」、利用簡單重覆圖案創作的「禪繞世界」、以回收木材為素材的「一二三木頭人」、令人目眩神迷的「迷幻陀螺」等等，讓你盡情享受這個藝術派對。



「畫出香港」展覽

日期：即日至3月12日

時間：10:00am–8:00pm

地點：中上環



「畫出香港」活動日

日期：3月10日

時間：10:00am–5:00pm

地點：中上環

費用：全免，無需門票，可即場參與免費畫畫工作坊，參加者更可獲贈免費精美禮品包（包括畫簿、木顏色筆以及Tote bag）