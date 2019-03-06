Karl Lagerfeld Chanel遺作　華麗滑雪裝

老佛爺Karl Lagerfeld為Chanel設計的最後一個系列，於昨晚終於在巴黎Fashion Week展出。Fashion Show舉行前設有默哀儀式悼念這位時裝大師，品牌亦特別播放一段老佛爺的錄音，介紹他最後一個系列，令Fashion Show倍添傷感。Fashion Show貫徹老佛爺風格採用獨特主題布置，今次老佛爺將場地大皇宮化身成滑雪度假勝地，搭建出多個雪山小鎮木屋，地上鋪滿人造雪粒。



新系列貫徹品牌代表性的中性風格，以冬日的白、米色、黑及海軍藍為主調，配以紫色、粉紅、磚紅及綠色作點綴，並加入千鳥格、大大小小的格紋圖案及雪花圖案等作裝飾。老佛爺及品牌新任掌舵人Virginie Viard，以標誌性的Tweed粗呢設計將滑雪度假裝重新演繹，款式以闊腳褲子套裝作主打，西裝褸以孖襟、Shawl Collar或大口袋等多款設計，或是飾以人造皮草裝飾。滑雪服跟日常服飾互相配搭，而滑雪必備的羽絨大褸特別加入特大口袋，方便擺放Ski-pass。套裝內襯以喱士花邊的恤衫上衣、或是襯以雪花繡花冷頸巾，令裝束添上女性嬌媚。壓軸出場的晚裝裙以華麗的金線繡花設計，飾以羽毛、雪花及雪紡，短裙款式散發年輕感覺。



女士們最愛的手袋系列採用間棉粗呢設計，飾以人造皮革綑邊或毛毛襯裡。除招牌的Flap Bag款外，還有近年大熱的腰包款式，同樣以人造皮草設計，或是繡花及透明膠裝飾等。雖然Finale已沒有了老佛爺的經典謝幕場面，但從Fashion Show的布置、編排以至是服飾，可感受到老佛爺的精神永遠長存。