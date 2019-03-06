岡山真庭「滾」出靚雪糕

雪糕吃得多，動手自製雪糕呢？也許你試過，也未必像我們般，用球「滾」出來。位於岡山真庭市的蒜山高原樂園，除了有機動遊戲，原來還有個好好玩的「真庭市遊玩教室」，當中有大量手作活動可玩，由首飾品到大薄餅都可學習自製，但論新奇，相信必數「手作雪糕體驗」。



材料其實很簡單，只有雞蛋、牛乳、忌廉、糖及雲呢拿油等，不簡單的其實是「作法」，因為教室特製了一個兩面密封的圓球盛器，大家按老師指示，先把材料放進一面後，隨即密封，再把鹽和冰放入另一面密封，之後就好戲上場了......老師着我們把盛器球當保齡球，二人一組在桌上玩滾「波」！老師更隨即拿出搖鼓，開大音樂，在我們球來球往間，勁跳熱舞，手作雪糕教室，頓時變成熱熱鬧鬧的舞室。



滾到一身汗，幾乎也忘了「雪糕」這回事，於是打開球蓋，粉嫩幼軟的牛乳雪糕，早已形成，扒它一啖入口，奶味香又濃，原來材料中的牛奶，取自岡山有名的「蒜山高原牛乳4.2」，難怪奶味如此濃郁。



蒜山高原樂園 - 手作雪糕體驗

地址：岡山県真庭市蒜山上福田1205-197

時間：第一場10:30am / 第二場1:30pm / 第三場3:00pm

過程時間：約50分鐘

費用：600日圓（約HK$42）

網址：http://www.hkcenter.co.jp/taiken/



鳴謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年