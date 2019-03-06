Napa Valley尊尚之作

假如對美國Napa Valley的葡萄酒有研究，一定會聽過Screaming Eagle（嘯鷹酒莊）的大名，因為從1992年出售第一批年份酒開始，酒莊的出品都被視為加州葡萄酒最具品質兼最昂貴的代表，而著名酒評家Robert Parker更給予該年份的葡萄酒99分的評分，之後1997、2007、2010和2012年甚至獲得100分的評價，進一步奠定酒莊的地位。



由Jean Phillips女士創立的嘯鷹酒莊雖然沒有悠久歷史，卻已成為新世界葡萄酒的其中一個代表品牌，近日在香港一場拍賣會中，Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon 2013就被估價為HK$180,000-HK$260,000，不讓法國葡萄酒專美。Jean Phillips女士於1986年購買了Napa Valley南端的一塊葡萄園，原本只種植了80株赤霞珠以及一些白葡萄品種，Jean Phillips女士一開始會把收成賣給附近的酒廠，直到1989年她決定自己釀酒，而首批年份酒就在1992年誕生。



嘯鷹酒莊一直堅守物以罕為貴的經營方針，只會精挑細選最成熟及零瑕疵的葡萄釀酒，而且只能網上預訂，再等候數年才有機會買到心儀的葡萄酒，換句話說是有錢也不等於唾手可得。另一方面，酒莊至今依然保持低調，現任莊主與釀酒師從不接受外界採訪，亦為酒莊添上神秘面紗。