男士之夜：唔愛打小人　搵好嘢要緊

【高清認證 日系耳機Hi-Unit】

愈來愈多人對高質素音樂有要求,當中Hi-Res Audio更與高質素劃上等號。最近日本品牌Hi-Unit登陸香港,頭炮HSE-A2000耳機便正正以Hi-Res Audio認證作為賣點。

詳細睇:https://bit.ly/2NwrqMm



【T-Roc R數據釋出 馬力300匹】

日內瓦車展下月初便會展開,Volkswagen日前已急不及待釋出全新T-Roc R的資訊,據報引擎用上Golf R的2.0公升TSI,最大的馬力、扭力輸出分別達300匹及400Nm,7速DSG波箱及4MOTION四驅為標準配備,4.9秒便可完成0至100km/h。

詳細睇:https://bit.ly/2UbSqDg



【ROG Strix SCAR II電競筆電 窄框零殘影】

玩得電競遊戲,除了追求流暢度,其實畫質效果先係最重要,尤其是玩射擊遊戲時要經常轉視點,屏幕更新率可說是重點,全新ASUS ROG Strix SCAR II(GL704GW/GL704GV)電競筆電,採用17.3吋144Hz、3ms高配置屏幕,Headshot爆頭冇難度。

詳細睇:https://bit.ly/2XsPJPF



【有片睇! Galaxy Fold近距離試玩】

Samsung上周於美國發表全球首部摺芒手機Galaxy Fold,雖然震撼了業界,但當時觀眾只能遠觀台上試玩,即使後來廠商於本周舉行的西班牙MWC上展出真機,也有玻璃罩蓋着令入場人士未能試玩。為回應一眾機迷,Samsung日前就釋出了一段名為「Get to Know the Galaxy Fold」的4分鐘試玩短片,等大家對這「機神」有更深入了解。

詳細睇:https://bit.ly/2U8QYBE



【葡萄牙直撃:BMW新3系玩高科技 次季到港】

寶馬3系已推出到第7代,除了操控更出色外,還加入大量新科技,早前《東網》記者去了葡萄牙試車,一次過玩盡多個新功能,當中包括真正的無匙系統「BMW Digital Key」、虛擬個人助理及倒車助手等等。

詳細睇:https://bit.ly/2XwcMcz



【Chiron Sport 110 ans Buggati 特別珍貴】

Bugatti為慶祝品牌邁向110周年,廠方特別推出Chiron Sport 110 ans Buggati,外形上特別版本與一般Chiron Sport無分別,但細心留意便可見車尾尾翼部分用上了法國國旗顏色藍、白、紅作配色。

詳細睇:https://bit.ly/2NAQt0G



【Cargo無線耳機 型格軍事風】

軍事風格的產品一向長青,品牌thecoopidea新推出的真無線耳機Cargo都大玩軍事設計。耳機外殼特別用上六角形設計,而金屬充電盒表面壓上仿螺絲孔及印上噴漆圖案,外形似足軍用物資箱。Cargo提供的黑、綠、橙三款配色,亦是軍用服飾常見的用色。

詳細睇:https://bit.ly/2EFKOUv



【法拉利F8 Tributo有樣睇 最大功率720CV】

法拉利(Ferrari)日前發放了全新F8 Tributo的官圖,作為488 GTB的替代車,不僅功率提升至720CV、車重更輕,空氣動力學效率更提高多達10%,而預載的側滑角控制系統(Side Slip Angle Control)更升級至最新的第6代,操控性能得到更上層樓。

詳細睇:https://bit.ly/2UmKVJI



【Niid Decord 影友Like爆】

隨身Gadgets愈來愈多,想擺得有整齊、安全又方便拎出拎入的話,美國品牌Niid新推出的Decord多用途單肩袋就啱用喇!袋身用上尼龍物料,具有防水功能。

詳細睇:https://bit.ly/2NHisvH



【Hyundai KONA Electric 小型電動SUV抵港】

今年不少汽車品牌都有電動車型引入香港,無論是品牌選擇,以至車款選擇都將會更多,未來的電動車市場定必愈來愈精彩。最近韓系龍頭現代汽車(Hyundai),便引入了以小型電動SUV作定位的全新KONA Electric。

詳細睇:https://bit.ly/2SGkA86



【smart forease+ 有頂用】

去年底的巴黎車展上,smart帶來了一部叫「forease」的概念車,相隔未夠半年,近日再來多部「forease+」,最顯著不同的是車頂多咗個橙色布篷,鬆兩個扣便可整個拆走,輕量且適合全年使用。

詳細睇:https://bit.ly/2NHoXPi