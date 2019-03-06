TNF UE Tech Denim　為丹寧服裝注入機能性

丹寧布料賣點從來都是其耐用性及百搭性，基本上每件單品都可以着用上多年，而且亦輕易配搭到不同風格服飾當中，唯獨是都市人所追求的機能性是丹寧服飾最欠缺的。是次The North Face Urban Exploration最新推出的Tech Denim春夏系列，設計就正好以機能性作切入點，系列各款單品包括：Steep Tech 2.0 Denim Jacket、Denim Dungaree Shirt及Urban McMurdo Salopette Dungarees等等均用上寬鬆剪裁及洗水丹寧布料打造，並採用COOLMAX®濕度管理技術，令到丹寧布料具備吸濕排汗及透氣等功能，為90s復古風格注入現代機能。



與此同時，除了The North Face Urban Exploration加入機能元素重新演繹丹寧服裝之外，瑞典潮流品牌Acne Studios今個春夏亦同樣以丹寧服裝為主題，由德國著名攝影師Juergen Teller掌鏡拍攝，並邀請NBA球星「潮韋」Russell Westbrook擔綱演出，更特意走訪其所屬NBA球隊Oklahoma City Thunder主場奧克拉荷馬州取景拍攝，以與別不同的造型照呼應Acne Studios於20多年前首度推出牛仔褲設計。