女生攝影Secret　「文藝女生」全解構

聽日就係三八婦女節，毫無疑問「女人大晒」，唔好以為一班大女仔聚會，只係識行街、買衫、High Tea，其實仲有女仔會組團去影相，今次就邀請了首間女子攝影學校「文藝女生」的創辦人Iris Cheng，同大家解構女生攝影Secret。



Secret 1：女性對攝影理論易理解 難掌握

Iris最初都是上一些攝影班學影相，初時聽唔明阿Sir講乜，後來學懂了攝影知識，於是構思一個畀女仔學攝影的平台，因此成立了女性限定的「文藝女生」，Iris解釋：「其實好多女仔都理解光圈、快門、ISO，只是未必懂得混合使用，我的其中一課主要係教識佢哋理解三者的關係，用淺白有趣的方式介紹基本攝影概念，並加以靈活運用，能夠用手動模式玩出唔同作品，唔需要次次用自動模式啦。」



Secret 2：女性作品 情感先行

根據Iris的觀察，男仔影相大部分都着重器材，對話亦會商討相機的性能、鏡頭的光圈成像等話題，而拍攝時勇於挑戰高難度，作品表達清晰明確；相反全女班影相對器材的需求不大，以拍攝感覺行先，由於女仔的思緒相對比較跳躍，因此拍攝出來的作品大多數抽象，並追求情感和Moody，希望與別人分享獲得愉悅感。」



Secret 3：女生們都係影女仔

大家都知道好多影會都會舉辦人像攝影團，邀請「私影女模」畀一大班「龍友」圍影，但唔好以為一班女仔影相會掉返轉影「男模」，Iris笑說：「其實我哋都係影返女仔，不過就唔係模特兒，而係一眾學員，她們會互相拍攝一些人像作品，由於拍攝者都是女仔，所以被攝者所擺的動作會更加放鬆和自在。當然我們亦都希望可以影到男模，如果有機會影到就真係令人興奮。」她續稱：「我們外影都會設定不同的主題作為功課，例如之前有『致童年』， 學員會拍攝現在與小時候的對比照，屬於自拍層面；另外亦有跟復古服裝店舖合作，大家借衫出去影相，我相信全男攝影班未必會有類似的題材。」



Secret 4：九成女生用手機影相

雖然現時的相機愈出愈細部，不過講到輕便和細部，都依然係手機贏晒，Iris指：「女仔拎單鏡反光相機吃力，拎得耐甚至手腕會痛，所以學員主要用無反相機或手機為主，雖然大部分女仔屋企都有相機，但上堂時有九成學員都係用手機影相。縱然手機影相方便，但只要在電腦中放大，質素跟相機依然有距離，因此我亦主張女仔使用無反相機。」