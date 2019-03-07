三界五行：拾金不昧　成子孫榜樣

自己在哪年出世，年份的干支組合，就是本命太歲，例如1984年（以立春日起計），年份干支組合就是甲子，本命太歲是金辨大將軍。2019年的干支組合是己亥，這就是流年太歲，流年太歲是謝太大將軍，但有些玄學書籍、網絡媒體，甚至個別道觀，也有寫作謝燾大將軍、謝壽大將軍。到底哪一個正確呢？毋須爭議，正如《道德經》所講，「名可名，非常名」，因為全部都是說謝廷輔這位歷史人物。



根據史料所載，謝廷輔，明代降生於山西省運城市臨晉鎮，夏天有一日去耕田，路上拾遺黃金四百両，坐在山邊等候失主來認領而未果，惟有帶返家中，翌日再去守候失主，有人騎騾痛哭而至，說出失物具體情況，謝廷輔原物歸還。那人說，他為官家辦事，失了這四百両黃金，若無法歸還，必人頭落地，感激謝廷輔救命之恩，自願拿出二百両黃金作報酬，謝堅拒，那人又提議將此事公諸於世，讓世人作為學習榜樣，也被謝婉拒，說：「我不貪真財，也不慕虛名。」後來，子孫以此事作為家訓，修身力學，考取功名，多被朝廷重用。以上有關謝廷輔的事迹，也記載在謝氏族譜。



民間有一種預測法，從流年太歲聖像手持甚麽法器，例如玉如意、兵器、樂器、動物……就可以推測普羅大眾的流年運程。現在大多數道觀供奉的己亥太歲聖像，手中並無法器，只是端坐，這有何啟示？明續。



方向宇