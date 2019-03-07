果粉聚焦：iPhone新功能　潛水員都啱用！

手機界近期被摺芒機搶晒Fo，但果粉一向好忠誠，任你摺到曉飛，都堅持非iPhone不用。若然閣下都係咁諗，今年新iPhone應該不會令人失望。



日前就有外媒爆料，指Apple將於9月發表3部新iPhone，包括5.8吋屏幕iPhone XI、6.5吋屏幕的iPhone XI Max及6.1吋屏幕的iPhone XR 2019，3部機的外形不會大改，而且不是摺疊式，但就進一步收窄M字額及屏幕邊框，大幅提升屏佔比。



據悉新機將加入3大新功能，其中一個是強化版3D Touch，透過震動馬達引擎，將屏幕劃分成9部分，用戶按下時會感受到震動，並開啟相應功能。另外新機很大可能配備精準度更高的3D相機傳感器（ToF），藉此加快人臉解鎖速度，並優化AR擴充實景應用，帶來更好的體驗。



Apple自iPhone 7起加入防水功能，但屏幕沾濕了就沒有反應。新iPhone將提供「水下模式」，啟動後即使屏幕在水底也能正常操作，啱晒潛水員使用！據知Apple已申請了有關專利，並正為工程機進行測試，有望趕及在新iPhone內加入。

