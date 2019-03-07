靈敢侶情：戒掉等待和期待

女人的世界可以很大，但裏頭，卻來來去去只有幾個人︰父母、丈夫、兒子。



日積月累地，女人要在廣闊的世界中找、等、想那幾個人，開始變得神經質。你我都知道，等待，的確很磨滅意志。



曾經，我都有類似的經歷。這幾年以來，另一半和讀者們成為我世界裏的一切，不是說我沒有朋友，只是，跟朋友認識久了，我可以大條道理說「很忙」，然後天天躲在家裏工作、等讀者留言、等另一半回家。



漸漸地，我變得敏感。當散文的反應低，我不開心；另一半晚了點回家，我不開心。本來非常開朗的我，經常不開心。



等待令人期待，期待令人上癮。不知從何時開始，每天我除了工作，就是拿着手機，檢查有沒有讀者跟我說話。



日復日的期待，像雪球般滾大，結果，單純的現實跟複雜的期待，愈來愈容易不匹配，繼而，我出現了一些從未有過的想法︰



「我做了那麼多，為何你們連一句話都不願說？」



這個想法，你有沒有試過？



「我煮得這麼辛苦，你們吃了就連一句『好吃』都沒有。」

「我為你燙恤衫西褲校服，怎麼你連一句『好整齊』都沒有？」



最後，我和你都陷入一個死胡同︰「你們把我的付出，視為理所當然。」



痛定思痛，近幾個月，我從網絡遊戲裏認識了一班新朋友。認識起初，我仍然經常心掛掛，不時會檢查留言。沒多久，我開朗了，願意讓新朋友進入我的世界。到現在，雖然我仍然很愛所有人，但那份磨滅意志的等待和上了癮的期待，戒掉了。



如果你的太太是這樣，不妨鼓勵她結識新朋友，讓她的世界變得熱鬧。如果你是這樣，聽話，「愛」不是要你去綁架自己，當你愛得不再沉重，被愛的人亦會變得輕鬆。天空是灰還是藍，你有能力去控制。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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