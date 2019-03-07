【健樂事】春天花粉症肆虐　徵狀似鼻敏感

夏金城金曲：「春天百花正盛開，懷念過去望將來。」春夏之交，繁花似錦，同時也是花粉症（Hay Fever）肆虐的時候。花粉症屬季節性過敏性鼻炎，即鼻敏感的一種，症如其名，患者因吸入空氣中散播的花粉而引起過敏反應，會誘發各種鼻腔不適的現象，日本、美國、加拿大與澳洲等地，由於四周環境多花草樹木，春天植物開花，五、六月草木植物傳粉，到十、十一月又正值野草繁殖，故花粉症在上述國家特別流行，其中日本於2015年已經將花粉症定為「國民病」，連首相安倍晉三都飽受困擾。



【戴口罩避開致敏原】

香港本不如外國般流行花粉症（公園都就快拆晒），但因為不少人患有鼻敏感，而空氣污染問題日益嚴重，街上充斥塵土飛揚，而空氣中的塵蟎和汽車所排出的廢氣，都是刺激呼吸道的致敏原，因而令患者日漸增多，加上近年流行到日本或南韓賞花，若然本身是鼻敏感患者，便有機會誘發花粉症。

花粉症一般徵狀是打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛痕癢（嚴重時連鼻和喉嚨也發癢）、咳嗽、流淚、頭痛及嗅覺下降等，真係聽到都頭暈，大部分人於早上起床時徵狀較明顯，而部分患者卻會一日發作幾次，有苦自己知。要預防花粉症，首先當然是增強個人免疫力，多做運動、保持充足睡眠，飲食有均衡都是老生常談，但單單早瞓已經很少人做得到，惟有身體強化起來，過敏情況才會大大改善。此外，當然是避開致敏原，然而，不外出是沒有可能，最簡單的保護方法是戴口罩，如果過敏情況嚴重，還是要延醫治理，病情較輕微者，醫生一般會處方口服抗組織胺藥物和類固醇噴劑，藉以控制病情。若然用藥後病情進展也不大，則可考慮接受脫敏治療，原理與接種疫苗相似，也是以小量致敏原萃取物注入身體，令身體漸次適應，紓緩過敏反應。



【點解日本係重災區？】

提到花粉症，相信都會先聯想到日本，第二次世界大戰後，日本本土也滿目瘡痍，當時的政府為了在火燒過的原野重建城市，需要動用龐大的木材，於是便在國內各地種植柳杉，實行大規模植林計劃。雖然柳杉是樹木，但一樣會傳播花粉，而當柳杉的樹齡約30年，其花粉便會開始飛散。戰後日本正值高度經濟增長期，柳杉消耗量高，故未見有大規模的花粉症發生，但隨着日本經濟放緩，柳杉應用量大減，令閒置的柳杉林增加，樹齡超過30年的柳杉花粉開始飛散，造成今日日本備受花粉症侵襲的境況。由於「國民病」於近年愈演愈烈，首相安倍晉三定下了砍掉全國柳杉計劃，改而種植花粉較少的樹苗，希望能減低花粉症帶來的社會和經濟重大損失。