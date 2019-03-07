izzue x Central Saint Martins　碰撞創意火花

中央聖馬丁藝術設計學院（Central Saint Martins）一直是設計精英的搖籃，當今有唔少著名設計師都是這裏的畢業生，包括Phoebe Philo、Stella McCartney、John Galliano、Riccardo Tisci及已故的Alexander McQueen等。於今年首次登陸倫敦時裝周的izzue，便與CSM合作舉辦設計比賽發掘創意人才，並聯同時尚單位PHVLO，讓得獎學生的作品可以進入生產線推出巿場，實在是一個難得的機會。



而比賽中的三位勝出者Harriet Claire Cox、Margherita Mazzola和Alannah Eileen Cooper，就與izzue設計團隊共同設計了一個別注系列，絕對是本地與英倫青年文化碰撞的創意火花。系列以得獎作品的摺紙概念為靈感，單品純以可持續發展素材製作，飾以皺紙印花圖案，共有10件單品，包括大衣、兩款恤衫、短褲、Tee、連帽衞衣、運動胸圍、緊身褲及腰包。izzue x Central Saint Martins別注系列除了在全球izzue門市售賣，更會在英國Selfridges獨家發售。