本日日本：井上雄彥畫飛機　好想坐呀！

唔好話我知，你未聽過井上雄彥呢個大名——風靡世界各地的殿堂級籃球漫畫《男兒當人樽》（Slam Dunk）便由這位著名漫畫家執筆繪畫，之後以輪椅籃球為題材的漫畫《Real》同樣叫好叫座，可見他跟籃球幾咁密不可分。除了在漫畫可見到井上的出色畫功，最近就連搭飛機都可以睇得到，事關日本廉航公司天馬航空（Skymark）啱啱宣布，推出一架名為B. LEAGUE JET的特別圖案飛機，望真啲，機上靚到暈的畫作便出自井上的手筆！



這架話題性十足的塗鴉飛機能夠登場，背後其實有段古。話說日本職業籃球聯賽B. LEAGUE為了進一步推廣，於是推出名為「B.FES 2019春」的宣傳Event，除了讓球迷投票選最活躍球隊吉祥物、及於網絡平台給選手打氣留言可獲得選手Postcard等項目外，更搵咗井上雄彥相助，推出了這架B. LEAGUE JET！其實井上對B. LEAGUE一直都好支持，上賽季（2017-2018）及今個賽季（2018-2019）都為該聯賽介紹各隊實力的Guide Book《B’》畫封面，書內更收錄了他跟B. LEAGUE選手在朝日新聞的對談內容，井上更為對談的選手繪畫畫像，可見力撐程度！而B. LEAGUE JET所使用的圖畫，便正正係兩本《B’》的封面！除咗飛機外觀，機內亦有不少加添不少特別元素，例如座位頭枕墊便印有B. LEAGUE的Logo，而空中服務員的恤衫亦以該聯賽的制服為設計靈感，就連登機音樂都會換上B. LEAGUE的主題音樂，無論視覺及聽覺都可接觸到該聯賽的種種，夠晒大包圍！而機上更會發售印有井上畫作的模型飛機及鎖匙扣等紀念品，由即日起至明年9月該航機預定會飛勻天馬航空的所有路線，想試坐的話自己上官網留意了！



另外， 「B.FES 2019春」活動還推出了井上圖案Tee這一招，於3及4月的B. LEAGUE指定賽事，特定的門票（如季票及當日票等）可獲贈井上繪畫的圖案Tee，每場比賽所使用的底色均有所不同，身為井上粉絲係咪都好想睇番一兩場賽事？



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