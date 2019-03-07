有關曼谷潑水節的真正日子

正所謂「行船爭解纜，月餅我賣先」，現今世代個個都要鬥快，但有時跟車太貼卻並非好事。話說泰國觀光局台北辦事處早前曾推出了一個有關泰國潑水節的日程表，在原因不明的情況下，竟然將曼谷潑水節的日期寫為4月8至13日。眾所周知，泰國潑水節傳統習慣一直都是4月13至15日，何來會提早呢？但一眾網媒及網友接到該消息便信以為真，急不及待不斷廣傳，相信不少人已Book了機票一心於該段日子潑水。



但我告訴大家，根據泰國政府旅遊局曼谷總局的資料，並加上自己再三驗證及向泰旅局總局查詢，已確定當地的潑水節於4月13至15日舉行，並非4月8至13日！至於泰國觀光局台北辦事處從何得知錯誤日期，真的無從稽考……如果之前心急已買了錯誤日子的機票，可以改期的便改吧，如果改不了，那就只好到酒店泳池及浴室玩水自娛一番了。



至於芭堤雅的潑水節，舉行日期依然是4月13至19日，雖然當地正式的日期是4月17至19日，但4月13日由於已經是泰國潑水節的開始，所以該處也有人偷步玩。另外布吉節的潑水節據講只於4月13日一天有活動，大家要留意了。



胡慧沖