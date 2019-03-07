ITeSHOP年度激安大減價　低至2折入手潮物

一踏入初春轉季之時，亦代表減價周期又到，忍手多時嘅你終於可以出擊，將開季睇中但一直無入手嘅心頭好帶返屋企。向來緊貼時尚潮流，為本地時裝迷帶來無數精彩時裝單品的I.T，旗下自家網店ITeSHOP就由即日起至3月14日舉行年度激安大減價，將大量去年秋冬系列單品以低至2折發售，大家唔使同人逼、又唔使同人爭（其實要爭，爭鬥快畀錢Checkout），攞住部電話彈指之間就可以輕鬆入手包括：99%IS、A-COLD-WALL*、AMBUSH、COMME des GARÇONS、DRKSHOW、FACETASM、Gosha Rubchinskiy、Hysteric Glamour、J.W.ANDERSON、JUNYA WATANABE MAN、N.HOOLYWOOD、New Balance及OAMC等等過百個潮流品牌。與此同時，減價單品更有額外折上折優惠，凡購買3件或以上有額外9折，最重要係ITeSHOP提供7日退款保證，仲可以門市自取或者免費送貨，筍到咁，依家唔「放血」等幾時？（溫馨提示：此優惠不可與其他優惠同時使用，ITeSHOP保留最終決定權，詳情請登入ITeSHOP閱讀條款及細則。）