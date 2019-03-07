TechDAS Air Force V　氣浮唱盤吸震超穩定

如你有玩開高級黑膠唱盤，對TechDAS出品的Air Force系列應該不會陌生，當中的Air Force One及Air Force III都是氣浮唱盤界的經典，而系列最新一員Air Force V亦已到港，唱盤由兩部分構成，分別是唱盤主機及氣泵，透過氣泵噴出高壓空氣而令唱盤浮起，減少唱盤與底座的摩擦而杜絕震動，令音色更為流暢自然，而且更能透過氣壓將唱片緊緊地固定在轉盤上，令唱針能更精準及穩定地讀取碟上的音信。



為了增加穩定性，唱盤機殼由一般鋁材（A5052）及超硬身鋁材（A7075）混合組裝製成，鋼水落到足，令機身重量達致11kg，而轉盤亦由加工鋁材製造，表面經過陽極氧化及高光澤拋光處理，重量達致6.7kg，相當夠分量。唱盤內部採用帶驅式設計，配合交流同步摩打，提供極為精準而流暢的轉速，加上採用Pluto Audio出品的6A Greece Aluminum唱臂，就更能將黑膠唱片獨有的圓潤音色發揮出來。