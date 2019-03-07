一分鐘創作　觀眾變藝術品？

又到了3月份的「香港藝術月」，先同大家預告一下，在3月25日至5月11日期，知名奧地利藝術家歐文.沃姆（Erwin Wurm）將於香港舉行首個個展。屆時，這位將雕塑及表演藝術重新定義的藝術家將會向大家展示他的最新雕塑及攝影創作。好似，他特別為今次展覽而製作了多件《抽象雕塑》（Abstract Sculpture）系列的新增金屬雕塑作品。藝術家透過具有人體形態的香腸，以幽默方式暗示香腸及其發源地巴伐利亞的文化連繫，以及香腸的形態與男性陽具之間的關係。



除此之外，沃姆更喜愛探索在日常生活中尋常事物存在的種種荒謬之處，其中要數令人最深刻的作品系列則非他於第57屆威尼斯雙年展展出的重點作品《一分鐘雕塑》莫屬。當時，藝術家邀請一位參觀者利用一件家居用品，擺出簡單又怪異的姿勢一分鐘，再以攝影捕捉那一刻。而有趣的地方是，雕塑作品成功與否，是取決於參觀者能否於在指定時間內維持姿勢不變，同時又要「演活」雕塑，相信對於觀眾而言，也是一次難忘的體驗。你都想參與其中？在今次展覽就有機會了，完成創作後，每位參加者更可獲得作品的即影即有，留作紀念，有興趣的朋友記得不要錯過。



歐文.沃姆個展

日期︰3月25日至5月11日

地點︰香港中環畢打街12號畢打行407室