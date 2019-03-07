平成品味之變遷　松田聖子 V S安室奈美惠 VS 廣瀨鈴

平成年代即將完結，在這30年間，日本社會面對翻天覆地的變化，1989年跟2019年，喜好可謂差天共地。早前日本Furyu會社運營的女高中生、女大學生生活狀態調查與研究機構GIRLS'TREND研究所，便展開了「平成女子高中生各年齡段相關調查報告」的調查活動，合共訪問了四百多人，針對平成元年（1989年）、平成8年（1996年）、平成30年（2018年）三個時代的女高中生，看看她們的品味有何分別。



平成元年 泡沬世代

平成元年，延續着八十年代的偶像風潮，因此多位人氣偶像上榜。這個時代的女高中生，「衣着及化妝參考之名人」是松田聖子，「眼中的歌姬」是中森明菜，KTV最喜歡點唱的歌手，排在Princess Princess（プリンセス プリンセス）之後，正是中森明菜及松田聖子。

最喜歡的男藝人方面，第一位是偶像團體少年隊的東山紀之，緊隨其後的是格子樂隊的藤井郁彌、近藤真彥及光GENJI等，顯然亦是以偶像為主。擇偶條件方面則是溫柔、喜歡的容貌，緊隨其後是高個子及高收入，正好跟泡沫經濟時代典型的「三高」（收入、學歷、身高）標準不謀而合，也反映出在這個泡沬經濟頂峰的時代，高中生也充滿自信，對外貌及物質要求也更高。



眼中的歌姬：中森明菜

KTV喜歡點唱的歌手：Princess Princess

衣着及化妝參考之名人：松田聖子

喜歡的節目：《託大家的福（とんねるずのみなさんのおかげです）》、《The Best Ten（ザ・ベストテン）》

喜歡的男藝人：東山紀之（少年隊）

記憶中女子高中生的流行語：真的嗎（マジ）

記憶中女子高中生最喜歡的飲品：可樂

擇偶條件：1)溫柔、喜歡的容貌；3)高身高



平成8年 安室世代

這個時代的女子高中生，不懼她人眼光，堅持自己的喜好。這一切都源自去年引退的安室奈美惠，這位當年的辣妹時尚教主，帶起了「安室旋風（アムラー）」，成為了一個社會現像。而她也在這次調查中「連中三元」，包括「眼中的歌姬」、「KTV喜歡點唱的歌手」及「衣着及化妝參考之名人」。而在「眼中的歌姬」中，緊隨安室之後的就是濱崎步及宇多田光，「平成歌姬」可謂壟斷了那個時代的歌壇。而在「KTV喜歡點唱的歌手」一項中，排第三位的還有「小室家族」，標誌着「小室世代」的來臨。

最喜歡的男藝人方面，第一位是竹野內豐，其後的是SMAP、香取慎吾、福山雅治及木村拓哉，日劇的影響力顯而易見。擇偶條件是溫柔、喜歡的容貌、誠實，相比平成元年，看來更重視內在美了。



眼中的歌姬：安室奈美惠

KTV喜歡點唱的歌手：安室奈美惠

衣着及化妝參考之名人：安室奈美惠

喜歡的節目：《去學校吧！（學校へ行こう！）》

喜歡的男藝人：竹野內豐

記憶中女子高中生的流行語：超XX（チョー○○）

記憶中女子高中生最喜歡的飲品：茶

擇偶條件：1)溫柔；2)喜歡的容貌；3)誠實



平成30年 多元世代

當代女高中生，作為智能手機的一代，擁有更多元化的價值觀，這也表現在她們對衣着與化妝參考的不同，並列第一名的包括藤田ニコル、廣瀨鈴、YouTuber的こばしり等等，風格多元化。KTV最喜歡點唱的則是DA PUMP的《U.S.A》，這種歌曲能帶動氣氛，已經不只是聽歌那麼簡單了。此外，從最受歡迎的飲料珍珠奶茶，也能看出，她們不單看重味道，能在Instagram等社交網絡「曬命」，看起來很時尚的東西也很重要。

喜歡的男藝人第一位是吉沢亮，第二位是嵐，第三位是高橋一生、山田涼介、竹內涼真及田中圭，年齡分布及風格也很廣泛。擇偶條件第一位繼續是溫柔，但緊隨其後是感情專一、工作穩定，經歷了這麼多年的經濟低迷，對女生來說，最重要的就是安穩的生活啊。



眼中的歌姬：安室奈美惠

KTV喜歡點唱的歌手：DA BUMP

衣着及化妝參考之名人：YouTuber、こばしり。、宇野實彩子、近藤千鶴、藤田ニコル、廣瀨鈴

喜歡的節目：《月曜夜未央（月曜から夜ふかし）》、《阿Q冒險中（世界の果てまでイッテQ！）》

喜歡的男藝人：吉沢亮

記憶中女子高中生的流行語：卍/マジ卍 （網絡社交用語，代表「好勁呀」）

記憶中女子高中生最喜歡的飲品：珍珠奶茶

擇偶條件：1)溫柔；2)感情專一；3)工作穩定