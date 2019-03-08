自閉症成人照顧及就業成功案例　兩岸四地家長星兒交流分享經驗

台灣陳冠文二歲時確診為中度自閉症，語言表達和理解極為困難，學習過程非常艱辛。但父母沒有放棄並發現他自幼就展現音樂天份，有著絕對音感，(鋼琴及小提琴) ，同時在進行水療時，更發現其擁有游泳潛能，父母經十多年努力，冠文逐漸在各項音樂比賽中展露頭角，同時在游泳賽事中，屢破校際和國際性紀錄。



廣州嚴安之五歲前還不能講話，在學習上處處碰壁，其父母卻不向困難低頭，經歷及克服不少艱困。到20歲的今天，安之能用流暢的英語、日語和相對吃力的中文，向大家展現出獨特的成長經歷，證明 “可以成功、可以失敗，但不可以放棄！” 安之熱心參與內地各項公益活動及成為網紅。



冠文和安之均是自閉兒，自幼面對大大小小的發展障礙，他們有今日豐盛的人生，有賴他們父母永不放棄精神；這兩個家庭連同香港及澳門的自閉症朋友、家長、老師、社工及僱主們，在3月23日香港自閉症研討會和事前的工作坊，會分享及暢談走過的路，藉此幫助急劇增加的自閉症人群。



香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心、香港自閉症聯盟聯合多個團體，於三月廿三日在香港教育大學大埔校園，舉辦「香港自閉症研討會」；並邀請台灣陳冠文和廣州嚴安之等二個家庭，在研討會上作分享，歡迎有興趣家長出席。

詳情參見大會網站：http://www.ahkec.com/waad/2019/waad2019.htm



發言人簡介：

余秀螢先生，「香港自閉症聯盟」創會主席，香港資深註冊社工，自1982年起在香港從事專業社會工作，服務成人智力殘障者長達27年，於2017年3月退休。2000年成立「香港自閉症聯盟」，聯合一批家長和專家，從事義務力作，致力於推動大中華地區自閉症關顧及社區教育工作。自2008年開始聯同粵港澳臺等地機構，攜手推動聯合國【世界關顧自閉日】大中華地區活動(每年4月2日) 。2017年退休後，並聯合一批專家，成立「亞洲正向行為支援學院」，推廣正向行為支援 (Positive Behaviour Support) 的培訓和應用。2018年中成立「香港自閉症教育顧問有限公司」，專注服務香港及大中華地區自閉兒家庭及團體，提供專業意見及協助，配對合適的服務，人才開發及培訓，籌辦國際研討會、跨地區交流和企業社會責任活動等。於2018年9月在香港教育大學修讀二年兼讀教育碩士(特殊教育)課程。



「香港自閉症聯盟」的主要工作項目，是聯同「香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心」、「北京師範大學香港浸會大學聯合國際學院社會工作與社會行政專業」、及一批香港專家義工，推動「大中華地區特殊教育專業培訓計劃」，目標是協助大中華地區自閉症康復及特殊教育的家長及師資培訓，提升相關服務的理論和技術水準，讓更多自閉症人士及其家人、和特殊學習需要學生，得到適切的服務。另外，聯盟成立「星兒藝團」和「香港自閉症熱線」，透過不同的方法去推廣社會人士對自閉症人士及家庭的認識、關顧和支持。



「香港自閉症聯盟」：http://www.autism.hk

「香港自閉症教育顧問有限公司」：http://www.ahkec.com

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心：http://www.eduhk.hk/csenie/