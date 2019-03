倍樂醇乳酪飲品　連續3星期　每日1支　降低膽固醇

全球超過30個國家、過百萬人飲用的倍樂醇乳酪飲品,當中的植物固醇成份,榮獲歐盟認可及證實有效阻隔經腸道吸收膽固醇,是歐洲首個提倡透過乳酪飲品以降低膽固醇的品牌。經逾70個臨床實證,只需連續3星期,每日飲用1支含2克植物固醇的倍樂醇乳酪飲品,配合均衡飲食及定期運動,便能輕鬆降低膽固醇平均達7-10%*。



添加維他命B1

倍樂醇乳酪飲品亦額外添加了維他命B1。維他命B1是維持健康心臟的重要元素之一,從而加強倍樂醇降醇護心的功能。而杏莓蜜桃乳酪飲品更是無添加糖口味,口感清新。



植物固醇能抑制腸道吸收膽固醇 強化心臟健康

倍樂醇乳酪飲品當中所含的植物固醇源自天然植物,因其化學結構跟膽固醇近似,人體難以分辨,故當植物固醇進入腸道後可先「佔用」接收器, 有助抑制壞膽固醇進入腸道血管,從而有效地降低血液中的總膽固醇和壞膽固醇水平。



成為樂醇會會員

現只要下載倍樂醇流動應用程式並登記成為「樂醇會」會員,每購買一排(6支裝)倍樂醇乳酪飲品即可獲50分,以指定積分即可免費換領多款實用禮品,今天起日日飲儲積分換禮品!

