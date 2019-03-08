吳鄭慧賢　分享Super Mom心得

今時今日女人唔易做，既要兼顧家庭與事業，又要時刻保持最佳狀態，少點本事也不行！不過剛剛再為人母的醫學美容中心創辦人吳鄭慧賢（吳太），卻是少數成功例子之一。貴為名人新抱及5名小孩母親的她，不但成功維繫幸福家庭，更於兩年多前開拓自家美容王國，憑着優質服務、頂級儀器及療程，還有自家來自法國的護膚品，贏盡本地名人明星支持。究竟她是如何辦到的？且聽聽這位Super Mom娓娓道來！



《家庭篇》

【家人支持 妥善分配時間】

作為5個小孩的媽媽，要同時兼顧家庭與事業並不容易，究竟吳鄭慧賢是如何做到的？「相夫教子雖是我的終身事業，但我不想跟社會脫節，所以在妥善分配時間後，便開創個人事業。每天處理好家中大小事務和煮午飯後，會接小朋友放學，之後就會安排他們的時間表，趁他們睡午覺及課外活動時處理公事。至於周末當然是家庭日，不能只顧工作。」



另外成功背後，也全賴家人支持。「認識我老爺（吳良好先生/GBS SBS JP）都知他好忙，但我生每一胎他都會每天來醫院探訪幾次。現在回想起他抱着兩個孫女的模樣，都會好感動。他真的很愛錫我和老公（吳志龍先生）。在其身上我不但見到厚道和菩薩心腸，他的親切性格和正面人生態度，也值得我學習。」



除了老公、老爺愛護有加外，跟奶奶的良好關係亦成為她的動力：「身邊朋友經常提及婆媳關係問題，其實只要懂得互相包容便不會有相處問題。所以我不會跟奶奶嘈，否則出現爭拗就會令老公有壓力兼難做。」



《事業篇》

【親力親為 建立個人事業】

問到為何發展醫學美容事業？吳鄭慧賢這樣回答：「兩年多前生完BB想收身，於是幫襯過不少美容院，但結果卻令我失望。由那一刻開始，便萌生了創辦Beauty Secret的念頭，但走的是高端醫學美容路線。」她自言最初甚麼都不懂，所有事務都一手一腳逐步建立。以瘦身服務為例，她便親身上陣拍廣告做生招牌。「我產後便很快回公司做纖體療程，透過先進儀器的協助，1~2次療程後已見效，加上在家中持續運動，所以只花了5個月便極速收身。如果大家想好似我咁快收身，不妨一試我們的人氣『5日減3磅3吋』療程。」



至於美容心得，她直言補濕和美白絕不可缺。產品方面，她重視功效多於一切：「以我們從法國引入的護膚產品為例，修護功效便相當顯著，用後皮膚變得又白滑又有光澤。」能於短短兩年間取得現在的成果，吳太謙虛的表示：「其實離成功還差一點，不過好想多謝團隊和一眾名人明星顧客，如老爺好友朱太等的支持。我期望憑良好服務做出成績後，才逐步開分店，這才是我的長遠發展目標。」