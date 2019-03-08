前所未有！Bridal Shower整喜餅

閨密結婚請做姊妹，當然無任歡迎，成班姊妹早前仲柴娃娃參加咗個超難忘嘅Bridal Shower。有幾難忘？成班女仔齊齊學整喜餅兼學傳統中式婚嫁禮儀喎，你試過未？



由本地餅食老字號開設嘅工作坊首次推出嘅「迷你嫁喜禮餅」課程，每組學員（兩人為一組、每班16組）可以製作兩盒迷你嫁喜禮餅，每盒有4件，包括蓮蓉蛋黃酥、豆蓉酥、豆沙酥及冬蓉酥。



由於揉捶好嘅酥皮發酵需時，這時，會有專家講介過大禮婚嫁知識，包括過大禮嘅程序禮儀、所需用品，以至背後嘅禮數及禁忌等。雖然當中好幾人都係炮製西式甜品高手，面對這些中式禮餅都有點手忙腳亂，最搞笑係唔少餅食成品都係三尖八角或變豆皮，對準新娘而言確實獲益良多，對零入廚嘅絲打而言則相當吃力，係一個有笑有淚（笑到標眼水）嘅告別單身派對。而餅家亦會隨課程附送「嫁喜心意咭連咭封」兩套及「嫁喜禮餅八折優惠信」乙封，仲唔係又玩又食又拎。



迷你嫁喜禮餅班

網址：https://studio.keewah.com