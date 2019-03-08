開箱男：Audiofly AFT1　貼耳穩陣防水靚聲

一般人揀選真無線耳機時，都將注意力放在續航力、接收性能上，往往忽略了佩戴時的帖服穩陣感，反觀來自澳洲的耳機品牌Audiofly，擁有多年開發舞台監聽級耳機的經驗，設計真無線耳機AFT1的機身時，就參考了人體工程學，令佩戴耳機時能更貼耳穩陣，就連戴着跑步或跳躍都不會鬆出來，重量亦只有超輕巧的約5.2g。同時為提升音色表現，內置了高階的6mm動圈單元，配合釹磁鐵技術，可增強中高頻音樂的層次感及高頻延伸，同時亦有強勁低頻表現力，將頻率範圍提升至20Hz~20kHz。此外，耳機內置有高容量電池，充滿電後能連續播放3.5小時，加上附設有磁吸式充電盒，為能耳機額外提供多7小時播放時間，將總播放時間提升至10.5小時，聽足成日都無問題。



針對喜歡一邊聽歌一邊運動的朋友，AFT1取得IPX5防水認證，就算戴着跑步時沾上汗水，都不怕會因滲水而壞機，耐用性一流。此外，支援藍牙4.2規格，對應10m範圍內的穩定接收，就算在旺角等鬧市聽歌，都不會無故斷線，而且為方便操作，採用了觸感式控制技術，就連附設的兩對矽膠耳塞（一對S Size及一對M Size），適合不同耳形人士佩戴之餘，都引進噪音隔離技術，令用家隨時隨地都可以靜音聽歌。大家如果想購買或者試聽，快啲聯絡Audiofly香港代理啦！



售價：$798

查詢：2618 5900

