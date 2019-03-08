三界五行：犯太歲　戴相應生肖配飾增運

己亥年太歲的聖像，莊嚴而祥和，神態自若，雖然雙手並沒有拿甚麼法器，更沒有任何武器，只是輕輕握着文人模式的虛拳，正襟危坐，以四両撥千斤的姿態，面對挑戰，從容自在。顯示今年凡事須樂觀面對，戒急用忍，以和為貴，未到無可奈何的最後關頭，決不輕言戰鬥。



這樣非常符合己亥太歲謝廷輔大將軍的高尚品格，不貪不謀，不亢不卑，安分守己，與人為善。今年不管有沒有犯太歲，不管屬相是甚麽生肖，都應該如此。惟有如此，才可以面對立春八字預兆充滿火藥味的2019己亥年。



至於犯太歲的蛇、虎、猴、豬這四個生肖的人，為求心安理得，可按道教傳統拜祭太歲（香港人說「攝太歲」），也可以按民間習俗，佩戴與自己生肖最合緣的生肖吊墜：蛇戴猴，虎戴豬，猴戴蛇，豬戴虎。用料豐儉由人，悉隨尊便，千金難買心頭好，自己喜歡，合眼緣就最好。不過，如果根據自己八字的日元五行去選擇顏色，趨吉避凶的效果會更佳。八字有四柱包括年柱、月柱、日柱、時柱，每柱各有兩個字，合共八個字，每柱第一個字是天干，第二個字是地支，日元就是日柱的第一個字。判斷一個人的命理五行所屬，方法很多，以下是最常用方法，簡單易明，不妨參考，凡是日柱（即是出生那天的日干）甲乙屬木，丙丁屬火，戊己屬土，庚申屬金，壬癸屬水。如何根據五行相生的原理去選擇顏色？明續。



方向宇