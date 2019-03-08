成田機場4月　先進廁所新體驗

一國體面，除看國民，也看國內「廁所」清潔度。據調查，有超過70%到遊日本旅客，都對日本廁所之整潔，留下極好印象，而他們最先使用的廁所，大都在機場。為省靚「招牌」，日本廁具名牌TOTO將在4月3日，於日本成田機場第一航廈南翼1樓，新開一個名為「experience TOTO」的先進廁所，為旅客帶來美好的如廁新體驗。



其實早前TOTO已於成田機場第二航廈建了一個名為名為「Gallery TOTO」的展覽廊，已集廁所尖端科技於一身，惟今次全新的「experience TOTO」就更friendly，例如加入多種外語的遙控操作面板，讓不懂日文的外國旅客，也能順利操作功能複雜的「暖水洗淨馬桶」，拉近廁所與用家距離。



但論實用，都係「experience TOTO」實時顯示洗手間使用狀況（使用中 / 空室）最抵讚，不用再逐一望、逐一推門咁麻煩了。

網址：https://www.toto.com/scn/experiencetoto/