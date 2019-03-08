營事檔案：和風正餐　簡單補足一餐所需

近年常見不同的飯糰小店開業，尤其在港鐵站中，在繁忙的空間內，售賣攜帶方便、容易進食的飯糰，味道不錯而且飽肚，所以深受香港人歡迎。飯糰除了在街外買到，其實製作的方法也很簡單，以下是一個製作飯糰和一款味噌湯的食譜。大家可以轉轉口味，自煮自吃。



【飯糰穩定血糖】

這款飯糰和味噌湯的配合，剛剛好可以補充我們一餐正餐所需的營養。首先飯糰主要的成分是米飯，可以提供充足的碳水化合物給身體所需，支撐我們的日常活動，而碳水化合物會在身體中轉為糖分，適量進食，可以穩定我們的血糖水平。



【菇類營養豐富】

味噌湯其中一個主角就是各種不同的菇類，菇類含有豐富的蛋白質，可以幫助我們身體細胞的生長和修補，保持皮膚和頭髮的健康，而且菇類的質感很像肉類，可以滿足我們的口感，加上菇類含有豐富膳食纖維，同樣可以提供飽肚感。菇類也有豐富抗氧化物如麥角硫因，有助抗衰老，維持皮膚彈性之效。蜆肉屬低脂肪類，含有豐富蛋白質和鐵質，而鐵質是紅血球製造的主要材料，間接補血，避免頭暈、面色蒼白，並預防缺鐵性貧血。





【日式烤飯糰】

材料：

米 1杯

紫菜 適量



調味料：

味醂 1湯匙

味噌 1湯匙

豉油 1湯匙



工具：

保鮮袋 1個



做法：

1.先煲白米飯。

2.將調味料加入熱白飯中，拌均。

3.把已調味的飯放入保鮮袋，慢慢握成三角形。

4.開中火燒熱平底鑊，將捏好冷卻的飯糰平放於鑊上，轉小火，單面煎約1分鐘，再翻面同樣煎約1分鐘，至飯糰表面略帶焦色，即可。





【香菇大蜆味噌湯】

材料：

大蜆 100-120克（不計殼）

鮮冬菇 5-6隻

金針菇 1碗

麵豉 2湯匙

味醂 1湯匙

葱粒 適量

水 600毫升



做法：

1.將大蜆放在鹽水浸泡30分鐘吐沙。

2.將鮮冬菇及金針菇去蒂，鮮冬菇切片，葱切幼粒，備用。

3.準備一個鍋，加入鮮冬菇、金針菇、大蜆。

4.先加味噌及味醂，然後加水，大火煮滾。

5.煮滾後轉小火，灑上葱粒即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。