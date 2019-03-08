營事檔案：和風正餐　簡單補足一餐所需

2019年03月08日 16:30
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    正餐偶爾轉轉風格，來一個和風正餐──香菇大蜆味噌湯配日式烤飯糰，營養足而味道佳。（作者提供）

    近年常見不同的飯糰小店開業，尤其在港鐵站中，在繁忙的空間內，售賣攜帶方便、容易進食的飯糰，味道不錯而且飽肚，所以深受香港人歡迎。飯糰除了在街外買到，其實製作的方法也很簡單，以下是一個製作飯糰和一款味噌湯的食譜。大家可以轉轉口味，自煮自吃。

    【飯糰穩定血糖】
    這款飯糰和味噌湯的配合，剛剛好可以補充我們一餐正餐所需的營養。首先飯糰主要的成分是米飯，可以提供充足的碳水化合物給身體所需，支撐我們的日常活動，而碳水化合物會在身體中轉為糖分，適量進食，可以穩定我們的血糖水平。

    【菇類營養豐富】
    味噌湯其中一個主角就是各種不同的菇類，菇類含有豐富的蛋白質，可以幫助我們身體細胞的生長和修補，保持皮膚和頭髮的健康，而且菇類的質感很像肉類，可以滿足我們的口感，加上菇類含有豐富膳食纖維，同樣可以提供飽肚感。菇類也有豐富抗氧化物如麥角硫因，有助抗衰老，維持皮膚彈性之效。蜆肉屬低脂肪類，含有豐富蛋白質和鐵質，而鐵質是紅血球製造的主要材料，間接補血，避免頭暈、面色蒼白，並預防缺鐵性貧血。


    【日式烤飯糰】
    材料：
    米　　　1杯
    紫菜　　適量

    調味料：
    味醂　1湯匙
    味噌　1湯匙
    豉油　1湯匙

    工具：
    保鮮袋　1個

    做法：
    1.先煲白米飯。
    2.將調味料加入熱白飯中，拌均。
    3.把已調味的飯放入保鮮袋，慢慢握成三角形。
    4.開中火燒熱平底鑊，將捏好冷卻的飯糰平放於鑊上，轉小火，單面煎約1分鐘，再翻面同樣煎約1分鐘，至飯糰表面略帶焦色，即可。


    【香菇大蜆味噌湯】
    材料：
    大蜆　　100-120克（不計殼）
    鮮冬菇　5-6隻
    金針菇　1碗
    麵豉　　2湯匙
    味醂　　1湯匙
    葱粒　　適量
    水　　　600毫升

    做法：
    1.將大蜆放在鹽水浸泡30分鐘吐沙。
    2.將鮮冬菇及金針菇去蒂，鮮冬菇切片，葱切幼粒，備用。
    3.準備一個鍋，加入鮮冬菇、金針菇、大蜆。
    4.先加味噌及味醂，然後加水，大火煮滾。
    5.煮滾後轉小火，灑上葱粒即成。

    吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）
    「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。