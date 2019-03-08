本日日本：米芝蓮名店滋味　杯麵食得到

日本的杯麵花臣多不勝數，其中煞食一招莫過於跟名店合作搞聯乘，讓一眾捧場客輕鬆淥出親切好味道！即食麵品牌明星便找來連續4年入選米芝蓮比必登推介的拉麵颯人出手，於3月18日推出大Size的「明星 拉麵颯人監修 炒味噌」的杯麵！介紹番，位於大阪南森町的拉麵颯人係當地超人氣拉麵店，想入店開餐的話幾乎預咗要排隊等一輪。而今次明星就將店內的人氣味噌拉麵化身成杯麵，焦點落在湯底部分，話說該款拉麵以香味撲鼻馳名，而杯麵版同樣不遑多讓，除了有濃厚豬肉及雞肉香味外，更加入了經炒製的生薑、葱及蒜頭，再添上花椒來調味，成功將香味複製過來，再加上叉燒及笋乾等配料，真係睇見都流口水！而且每杯售價210日圓，絕對值得推介呀。



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地獄擔擔麵 升呢再來



喜歡辣味刺激的朋友，一定要試試札幌一番上月重新推出的「地獄的擔擔麵 護摩龍 阿修羅2nd」杯麵！該出品由平塚市著名麵店地獄的擔擔麵社長中山健治監修，其人氣擔擔麵憑着濃郁的芝麻香味及強烈的辣味成功闖出名堂，不少日本綜藝節目都請藝人挑戰其辣度！上年4月札幌一番首度將之杯麵化，銷數超過140萬盒，而今年札幌一番重新再度推出，除採用了該店設於東京都的店名護摩龍外，更將麵的辣度再度升級，大家有冇膽量品味一下？該杯麵售250日圓。



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著名連鎖店 減糖新作



日本有好多分店的連鎖品牌CoCo一番屋及Ringer Hut相信唔使多介紹，兩個品牌於香港都有分店，前者是咖喱專門店，後者則賣雜菜麵長崎Champon，而食品商Acecook剛於上月同時推出了「Locabodeli CoCo一番屋監修咖喱拉麵 糖類Off」及「Lacabodeli Ringer Hut的長崎Champon 糖類Off」兩款拉麵，賣點係強調低糖，同樣採用Acecook獨家技術開發的低糖麵。其中CoCo的一款便特別於麵身加入薑粉，跟咖喱湯底相當搭配，而Ringer Hut的低糖麵則偏向粗身，並有長崎Champon麵的煙韌口感，注重身體健康的你不妨試試。各售250日圓。



網址：https://www.acecook.co.jp/