Herschel Supply x BE@RBRICK　潮界最「熊」聯名

雖然KURBRICK同BE@RBRICK兩款玩具都係出自日本著名玩具廠商MEDICOM TOY，講年資，2000年率先推出的KURBRICK先係前輩，但論及受歡迎程度，2001年推出的BE@RBRICK絕對可以話係空前絕後地「熊」遍潮流界，接近20年來一直維持單一熊仔頭外形，分別配上50%、70%、100%、200%、400%及1,000%等等不同大小比例，衍生出數之不盡的設計，除了一年推出兩個Series的定番系列之外（照慣例Series 38將會於今年6月推出），更經常與潮流單位、藝術家、電影及漫畫合作推出聯名款式，雖然近年MEDICOM TOY都有推出換上兔頭的R@BBRICK及貓頭NY@BRICK，但始終大家最鍾意的都係熊仔頭BE@RBRICK。



是次Herschel Supply x MEDICOM TOY攜手打造的聯名系列就分別推出了100%、400%及1,000%三種尺寸BE@RBRICK，設計採用啞光Peacoat海軍藍色作主調，並配上光澤Tango紅色Heritage Backpack，將Herschel Supply經典背囊款式融入其中。除了三款擺屋企展示的BE@RBRICK之外，聯名系列更有推出可以畀你着上身同帶出街的Mosby Curve Cap、Print Tee及Tote Bag，設計均一律將揹着背囊的BE@RBRICK剪影融入其中，有儲開「啤迫」嘅你點可以唔買！