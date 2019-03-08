FoodieCurly鬈毛妹：希望愈大　失望愈大

到澳洲旅行之前，我這個為食鬼當然是上網看看有甚麼好吃，搜尋了一個旅遊評分網站，發現無論是Gold Coast或Brisbane，一間名為Betty's Burger的漢堡包店都名列前茅，「咁堅？」心諗，那無論如何都要去試試吧！



Betty's在澳洲有頗多分店，我們去了Pacific Fair那一家，這是昆士蘭最大的購物中心，可知我除了吃之外，購物都是強項！來到餐廳門口，感覺不錯啊，色彩繽紛，空間感足，馬上找個位置坐下。



這裏採自助購票形式，買完會有侍應送菜。看看餐牌，除了漢堡以外，主要是飲品和甜品。我們點了豬腩肉漢堡包，一個Betty’s Deluxe，再加肥到爆炸的花生醬脆糖雪糕。

本來我只是想要最基本的Betty's Classic (AUD10)，身邊的「畀錢仔」卻買了Deluxe (AUD15) 回來，大拿拿貴了5澳元，究竟有何分別？一樣都有安格斯牛肉、生菜、番茄、洋葱、芝士和秘製汁，貴了的幾元，是多了煙肉和酸瓜。吃一口，你問我好不好吃，是不錯的，有肉味，不過牛肉很薄，是否值這個價錢，見仁見智。至於那個豬腩肉漢堡包，更加普通，可以不試。



叫我驚喜的反而是甜品，邪惡的花生醬，加上像honeycomb的脆糖，還有凍冰冰的雪糕，雖然卡路里高得驚人，但實在每一口都是幸福，這杯賣AUD8，在我眼中更划算。

總的來說，Betty's不是不好，不過不用專程去試，同價錢還可以有很多好選擇，如果抱有太高期望過去，應該會失望。



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