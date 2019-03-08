順Phone快遞：一文睇晒！S10上台優惠

Samsung Galaxy S10行貨到港，心思思想換機，又唔想畀太多錢買機嘅朋友，都會𥄫實有咩上台優惠，今次順Phone快遞就為讀者精選一系列S10上台出機優惠，睇完包你揀到心水靚Plan。



【CSL送機票】

CSL Mobile聯乘Club Travel推出Samsung Galaxy S10上台優惠，客戶於優惠期內選購S10系列智能手機，並簽訂指定的csl.或1O1O流動通訊服務計劃，便可獲贈雙人香港出發來回機票（經濟艙），並任選10個旅遊熱點，包括大阪、沖繩、首爾、濟州、曼谷、布吉、河內、三亞、台北或高雄。以目前來回飛台北計算，優惠起碼值二千港元！



除此以外，csl.也提供各式「全速」上台計劃，最低月費HK$408，就可以零機價出S10（8GB+128GB），而簽訂HK$548或HK$738月費，更可獲贈Samsung原廠配件套裝，內含Galaxy Buds無線耳機及LED銀河背蓋，總值HK$1,466。



【3香港送三地數據】

相比起CSL Mobile，3香港優惠無咁多元化，無機票送，但出S10（8GB+128GB）同樣月費HK$408就能零機價上台，並可享8GB本地數據，以及限時升級至每月5.5GB中港澳通用數據（優惠至3月31日），比原來只得500MB多逾10倍，對經常公幹人士都幾吸引！另外，凡成功上台的S10或S10+客戶，也可獲贈Galaxy Buds無線耳機，優值HK$1,098。



【中移動平二千二】

中國移動香港近期力推大灣區服務計劃，出S10時若選用此計劃也較多優惠。凡攜號轉台，即可以HK$5,498轉台優惠價選購S10+（8GB+128GB），新客戶開新號碼亦可以HK$5,698優惠價選購相同型號；若是出S10+的1TB版本，折扣更高達HK$2,200！大灣區服務計劃5GB入門月費只需HK$148，客戶更可同時享首月免月費、中國內地號碼及攜號轉台免HK$18行政費優惠。