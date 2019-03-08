平成社會之變遷　這三十年出了多少位首相？

平成年代橫跨三十年，在這段期間，日本面對泡沬經濟爆破，多次出現政黨論替，社會變化極大。早前著名時政節目主持人池上彰的節目《回顧日本平成三十年間的變化》，便詳述了自平成元年（1989年）以來，三十年間日本政治社會經濟之變遷。看着這些轉變，真的讓人有種滄海桑田之嘆。



1.平成三十年間出現了了16位首相

在昭和年代，日本政治相對穩定，自民黨長期執政，首相的更換也不算太頻繁，但到了平成年代，首相的更換速度加快，三十年間一共換了16個首相，算起來，不足兩年便換一位首相，跟同期的英國和德國相比，都明顯頻密得多。這段時期，只有兩位首相在位較長，一位是小泉純一郎，一位是現任的安倍晉三，反觀宇野宗佑、細川護熙、羽田孜、福田康夫、麻生太郎及鳩山由紀夫都不足一年，其中羽田孜只當了64天首相，是歷史上任期第二短的首相。



2.平成三十年間留下大筆國債

日本自1965年第一次發行特例國債以來，到1990年前都沒有出現大幅增長，政府債務對GDP比率極低，敗政狀況比較穩健。到1990年，由於日本處於泡沫景氣，政府稅收大增，甚至有一年沒有發行特例國債。但好景不常，經濟泡沫爆破以後，財政收入大跌，日本政府為了刺激經濟，公共建設開支高速增長，因此日本國債總量開始暴增，根據統計，現時日本國債約達10萬億美元，國債佔GDP的比率達超過200%。



3.女性擇偶要求不同

平成三十年間前半部分，女性們的擇偶要求就是「三高」，即「高學歷」、「高收入」、「高個子」，但到了現在，現在新時代女性的擇偶要求變成了4低，即「低姿勢」（意思是不大男人主義，尊重女性）、「低依存」（即不依懶妻子做家務）、「低風險」（即 忠誠可靠不易出軌）、「低燃費」（即日常開銷少不亂花錢）。很明顯女士們終於面對現實，也更重視男士的內在條件。



4.引入消費稅

對於國民和遊客來說，影響最大，感受最深的就是消費稅了！日本於平成元年4月開始引入消費稅制度，當時消費稅為3%，由於那時自動收銀機還未普及，甚至有些收銀員仍在使用算盤，要計算每位客人需要繳納多少消費稅，自然帶來不便，甚至引起混亂，便利店店員們急急忙忙要兌換散銀，又急急忙忙換掉貨物的價錢牌，令不少人怨聲載道。平成年代的三十年，也正是與通縮博鬥的三十年，消費稅的上漲，導致消費者購買欲下降，導致物價下跌，物價下跌又影響到企業利潤，企業利潤又影響到工資收入，形成惡性循環。時至今日，消費稅不知不覺間即將升至10%了！



5.城市風貌大改變

今天我們習以為常的城市風貌，當年都不是這樣的，以前的台場就是一大片海洋，現在變成高樓大廈林立，十分現在化，至於新宿變化也非常大，俯瞰東京的熱點東京都廳，其實是在1990年才建成，現在東京都內超過20層的大廈數量，大約是1989年的20倍，隨着高樓落成的同時，也有不少舊街景隨之而消失，例如曾經在日本很普遍的熱氣球廣告，由於高樓大廈遮擋了視視，熱氣球失去了宣傳的功能，現在已經很少見了。



6.街邊單車擺放率大幅降低

平成元年，東京街頭大約有80萬輛單車，等到現在，已經銳減到8萬輛，當年為了針對街頭亂放單車的現像，政府還製定了不少法律，直到平成27年才終於有了一定成效！



7.戴口罩的人數大增

大家到日本旅遊，會發現很多人戴着口罩。原來現在戴口罩出街的人數，是平成初年的5倍左右，但最大的理由，竟然不是感冒，而是覺得戴起來比較潮，亦較有安全感。



8.愈來愈多地方不准吸煙

或許大家很難想像，在平成初年，不但室內可以吸煙，甚至火車內也可以吸煙，新幹線上吸煙的人也隨處可見，也有不少人邊行變吸煙，直到平成15年，日本政府頒布了健康法，日本人的吸煙禮儀才有改善。