McLaren 702S Spider　3秒破百

正在2019日內瓦車展中登場的全新英國豪華超跑 McLaren 720S Spider，早前旋風式駕臨香港，率先在全新開幕的McLaren香港陳列室現身。

720S Spider是McLaren Super Series家族最新成員，亦是品牌「Track25計劃」第二款推出的新型車。車架特別選用McLaren Monocage II-S一體式碳纖構建，搭配全新一體式RHT電動收摺硬頂、全新裙腳和高效的4.0L V8雙渦輪增壓引擎，只需2.9秒完成0-100km/h，堪稱品牌有史以來最超凡的開篷超跑。



規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：V8 Twin Turbo

容積：3,994c.c.

最大馬力：720ps/7,500rpm

最大扭力：770Nm/5,500-6,500rpm

驅動：中置縱向引擎、後輪驅動

傳動：七前速SSG雙離合器附加減功能

制動：（前）390mm碳陶瓷制動碟、（後）380mm碳陶瓷制動碟

車身體積：4,543×1,930×1,196mm（長×闊×高）

極速：341km/h

0~100km/h：2.9秒