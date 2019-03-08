Jaguar I-Pace抵港　400匹馬力4.8秒破百

剛於日內瓦車展奪下「年度歐洲風雲車」寶座的Jaguar I-Pace剛登陸本港，代理傍晚在中環舉行了新車發布會，率先推出的版本有EV400 S、EV400 SE、EV400 HSE及EV400 First Edition，即日起公開發售。



發布會上，出席的嘉賓包括即將在周日出戰Formula E香港站的Panasonic Jaguar Racing車隊成員。車隊總監James Barclay回應Jaguar為何參戰Formula E時提到，這個賽事不僅為品牌的EV策略及產品提供平台，更是一個真實世界的技術試驗所；況且，在市中心進行的Formula E，亦有助於品牌接觸到更多的年輕新客群。



I-Pace是Jaguar首款純電SUV，動力源自自家開發的雙馬達系統，最大的馬力、扭力輸出分別有400PS及696Nm，由靜止加速至100km/h只需4.8秒。代理指，搭載的鋰電池模組具備90kWh，續航力可達470公里，在香港公共充電站進行快速充電，85分鐘內便可充至80%，原廠另提供8年電池保養。



另方面，全球首個量產純電動車錦標賽「Jaguar I-Pace eTROPHY」亦將於周日Formula E香港站期間上演，此為國際汽聯Formula E 2018至19賽季的官方附加賽事，香港站共有12位車手角逐，其中香港車手歐陽若曦將以香港站客席嘉賓車手身份上陣，佢話自己鬥咗30年車，但首次在香港出賽，亦是首次參加電動車比賽，感覺非常獨特。