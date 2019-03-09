每逢周末，父母們都苦惱要帶小朋友去哪兒玩，既想好玩又要有教育意義，最好就當然要有靚靚的打卡位啦！小記最近有好推介，由即日至3月14日，新世界集團旗下團隊設計的流動體驗館ARTISANAL HUB登陸荃灣D•Park愉景新城，透過嶄新的探索和體驗過程，向大家宣揚與生活息息相關的課題。



流動體驗館外牆以全港最大室內4K LED屏幕打造，外貌相當搶眼之餘，亦呼應可持續發展的主題，呈現大自然能量循環根源──水的不同形態，包括漣漪、霧氣、瀑布及冰海，以豐富的影像引領大家反思城市生活與大自然的關係。



ARTISANAL HUB內設有多個體驗區，第一個推介的體驗區，讓大家可進入一個滿布色彩裝置的空間，除了讓大家開心拍照打卡，亦希望帶出環保及可持續發展需要每個人的努力，寓意凝聚眾人之力，才能締造美好的世界；而另一個體驗區則設有親子互動遊戲，可運用簡單的道具，便能透過牆上投影了解有關集團在可持續發展的獨特之處，別具啟發性。有如此吸引的展覽，父母記得帶小朋友去免費參觀啦！