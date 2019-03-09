煮Carbonara要加「呢樣嘢」至好食

2019年03月09日 13:30
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    質感Creamy的Carbonara，利用意大利豬腩肉有效突出味道。（互聯網）

    師傅教落，看似最簡單的菜式，往往最考功夫。意粉好多人都識煮，但點先叫煮得好吃，怎樣令麵條掛汁等，都會考起大家。網站jernejkitchen.com就教大家炮製其中一款簡單意粉──Carbonara。先將Pancetta（醃製過的豬腩肉）切條並炒香，有助為意粉添加濃郁肉味，大家亦可以利用煙肉（醃製過並煙熏過的豬腩肉）來代替。

    除了橄欖油，也可用豬油來炒。不過當中「最重要」的步驟，就是要炒香肉粒，並加入煮意粉水，因為水內含豐富澱粉，能令加了蛋汁和芝士碎後的醬汁更為濃稠，不會水汪汪。並能令每條意粉掛滿醬汁，濃厚美味，如果就這樣加水來調混醬汁，效果差一截。
    https://bit.ly/2UrfPkc

    材料：
    Pancetta　50克
    橄欖油　1湯匙
    黑胡椒碎　1茶匙
    意大利粉　140克
    鹽　1茶匙
    蛋　2隻
    帕爾瑪芝士碎　20克
    水　適量

    做法：
    1.Pancetta切粒，燒熱油，下鑊炒香，灑點黑胡椒碎調味備用。
    2.煲滾水加鹽，放入意粉煮熟。
    3.盛起少許煮意粉水，倒在煮Pancetta的鍋內煮滾。
    4.加入意粉拌勻，倒入雞蛋、芝士碎煮2至3分鐘即成。