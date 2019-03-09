煮Carbonara要加「呢樣嘢」至好食

師傅教落，看似最簡單的菜式，往往最考功夫。意粉好多人都識煮，但點先叫煮得好吃，怎樣令麵條掛汁等，都會考起大家。網站jernejkitchen.com就教大家炮製其中一款簡單意粉──Carbonara。先將Pancetta（醃製過的豬腩肉）切條並炒香，有助為意粉添加濃郁肉味，大家亦可以利用煙肉（醃製過並煙熏過的豬腩肉）來代替。



除了橄欖油，也可用豬油來炒。不過當中「最重要」的步驟，就是要炒香肉粒，並加入煮意粉水，因為水內含豐富澱粉，能令加了蛋汁和芝士碎後的醬汁更為濃稠，不會水汪汪。並能令每條意粉掛滿醬汁，濃厚美味，如果就這樣加水來調混醬汁，效果差一截。

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材料：

Pancetta 50克

橄欖油 1湯匙

黑胡椒碎 1茶匙

意大利粉 140克

鹽 1茶匙

蛋 2隻

帕爾瑪芝士碎 20克

水 適量



做法：

1.Pancetta切粒，燒熱油，下鑊炒香，灑點黑胡椒碎調味備用。

2.煲滾水加鹽，放入意粉煮熟。

3.盛起少許煮意粉水，倒在煮Pancetta的鍋內煮滾。

4.加入意粉拌勻，倒入雞蛋、芝士碎煮2至3分鐘即成。