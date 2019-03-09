三界五行：五行增運要認「色」

利用五行相生去增強運勢，首先要弄清楚五行相生原理和五行顏色。五行相生是：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，生生不息。要記熟並不難，古人鑽木取火，今人改用燃氣煮食，但仍用木柴木炭燒烤，這是木生火。土經過爐火燒製成為陶瓷、磚頭，這是火生土。不同的礦石（例如金礦、鐵礦、銅礦、銀礦）經過冶煉，會變成各種金屬，這是土生金。金屬造的工具挖掘引水道、河流，金屬造的水喉（就算有膠水管代替金屬水管，但水龍頭仍是金屬造），這是金生水。任何花草樹木、農作物，都需要水灌溉，即使在大自然環境也需要雨露滋潤，這就是水生木。



青色、綠色屬木；紅色、紫色屬火；啡色、深黃色、灰色屬土；金色、淺黃色、銀色、白色屬金；藍色、黑色屬水。生辰八字日柱的首個字，甲、乙屬木；丙、丁屬火；戊、己屬土；庚、辛屬金；壬、癸屬水。



明白上述道理，在選擇玉石、水晶、鑽石時，以下可供參考，顏色屬木：綠玉、翡翠、祖母綠、綠幽靈水晶、綠寶石、綠松石等。顏色屬火：紫水晶、紅寶石、粉晶、紅石、血玉、紅東陵玉、紅髮晶、紅珊瑚、紅琥珀、紅蜜蠟、雞血紅等。顏色屬土：黃玉石、茶晶、啡色琥珀、深黃蜜蠟、田黃玉。顏色屬金：白玉、白鑽石、硨磲、金絲硨磲、珍珠、白珊瑚石。顏色屬水：黑髮晶、黑曜石、黑碧璽、藍寶石、黑水晶、黑瑪瑙、貓眼石、墨玉、黑髮晶、藍晶。



方向宇