沙茶醬同沙嗲醬　大有分別

醬，在廚房這個舞台上扮演着非常重要的角色，無論是華人抑或西方國家的煮人們，會選用各式醬汁為食物增色添味。「點醬錄」將會帶大家從文字當中，嘗盡各式甜酸苦辣。

--------------------------

沙茶醬，潮汕人至愛醬料之一，很多人會將之與沙嗲醬混淆，尋源便知是改良自馬來西亞及印尼的沙嗲醬，由早年移民南洋的華僑帶回潮汕、閩南地區，取其辛辣特點，用炸花生、芝麻、蝦米、大地魚乾、椰絲、大蒜、葱、辣椒、薑黃、香草、丁香、陳皮等原料經磨碎或炸酥研末，然後加油、鹽熬製而成；歷經多年演變，至今與東南亞的沙嗲醬已不盡相同，味道相對較輕、偏鹹，有輕微的甜與辣，散發獨特的蝦乾氣息等。



內地的沙茶醬又會因應地區而有所不同，如潮州沙茶醬用的蝦醬味道較福建的濃，香氣自然更為濃郁，但下的黃薑粉及辣椒相對較少，顏色偏深褐，辣味較輕，相對較為老少咸宜。至於福建與台灣的沙茶醬，則愛加入比目魚乾（即大地魚或左口魚乾）及蝦米碎，配以蒜蓉、沙薑粉、辣椒粉等炒香，再加入沙糖及鹽炆煮而成，相對於潮汕等地的沙茶醬，味道偏辛香。



由於潮汕的沙茶醬較為鹹香及微甜微辛，當地人愛用來入饌，地道美食中亦不缺以沙茶醬入饌的經典菜，如沙茶牛肉粿條、沙茶牛肉等。眾所周知，潮汕人愛吃牛肉火鍋，亦獨愛用沙茶醬簡單加芫荽作蘸醬，用料簡單，卻能吊出肉鮮味且平添辛香滋味。