順風快遞：一文睇晒　今期最抵機票

港航春夏優惠

香港航空推出了Spring into Summer ，多個航點有優惠，包括港人熱門地點，如例如沖繩 HK$1,405起、大阪HK$1,905起、鳥取HK$1,855起、札幌 HK$3,435起、首爾 HK$1,710起、溫哥華 HK$5,010起（全部連稅），優惠期去到3月10號架咋！有買趁手！

網址： https://www.hongkongairlines.com/SpringPromotion/TC



華航平飛台北

此外，康泰旅行社推出「中華航空X EPS優惠」，親身到旅行社分行，憑EPS購買台北機票，每位額外即減HK$80，香港來回台北、高雄、台中及台南經濟客位，折扣價為HK$720起！快啲用張EPS嚟康泰各大分行或致電電話報名中心(2108 8111)訂購啦！

預訂日期：3月11至24日

出發日期：3月11日至4月3日、 4月6日至4月17日、 4月21日至5月8日、5月12日至6月5日、 6月9日至6月26日、6月30日至7月10日

網址：https://bit.ly/2C8BF57



新航限時優惠

新加坡航空正，就幾乎係公認架啦！所以新航有平機票，真更加吸引！依家永安旅遊推出限時優惠，會員預訂新加坡航空全線香港出發來回機票，憑推廣碼「DT216」每位即額外減HK$100！折實後，香港來回新加坡HK$1,460起、悉尼HK$3,200起、黃金海岸HK$3,290起。

預訂日期：即日至3月13日

網址：http://bit.ly/2EJJoHj

