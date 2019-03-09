學攀樹　讓孩子增強自信心

說起攀樹，不少人會以為是鄉村時代的兒時玩樂，其實攀樹活動早已被視為親子活動，在專業攀樹師指導下，配合繩結技巧，即可讓小朋友輕鬆浮游上樹。今次訪問了香港樹木協會會長李國文（Man Sir），他既是樹藝師又是攀樹師，上樹經驗豐富，希望小朋友藉攀樹提升自信的家長們，不妨聽聽專家的話。



【本地屬冷門活動】

在香港，相對於攀石，攀樹屬於較冷門的康樂活動，相反，在外國已流行數十年。Man Sir表示，很多人覺得攀樹很危險，但只要做足安全措施，加上有專業導師從旁協助，人人都可以參與，無年齡限制，換句話說，即使小朋友也可變身小泰山，享受於樹間游走的樂趣。Man Sir稱：「無論小朋友多少歲，我們都有輔助工具，如滑輪、上升器等，幫助小朋友升起、搖擺、盪漾等。曾試過小朋友因為起初攀爬時驚慌，甚至哭泣，但經過教練悉心指導、並做出許多高難度的動作後，小朋友即由哭變為笑，因為整個過程為他們帶來挑戰，同時亦提升自信心。」



【攀爬樹木要挑選】

Man Sir強調，每次上樹都要做熱身運動，並佩戴頭盔、安全坐帶、安全短繩等裝備。當選定一株合適的樹木後，第一步是把繫有含小鉛粒豆袋的引繩，以鐘擺方式投擲至樹椏架設支點，繼而把攀爬主繩引上樹幹，之後利用漁夫結以連接安全坐帶與爬樹繩的安全扣，再用分叉繩打摩擦結，為自己建立防墮系統，方便能游走樹間，最後便把身往後微躺，用腳跟靠着樹幹，利用腰臀發力，以一推一拉的方式攀上去。值得一提，不是所有樹木都適宜攀爬，事前需要經過專業評估，斷定樹木是健康並足以承受人體重量。



模特兒：Benson（2indigo）