自製餅模　雲朵曲奇勁呃Like

曲奇模來來去去都是心形、圓形和星形，你唔悶我都悶。YouTube的cook kafemaru分享的雲朵曲奇雖然可愛，但找不到類似的餅模一樣得個恨字。大家毋須失望，因為10分鐘的教學短片不但教整曲奇，還示範了將圓形餅模變成雲朵形的方法。既然萬事俱備，就快點動手製作這款女生必愛的可愛曲奇吧！



曲奇餅材料：（16塊分量）

無鹽牛油 60克

糖粉 30克

蛋糕粉 150克

雞蛋 25克



糖霜：

糖粉 48克

蛋白 8克

粉紅及藍色食用色素 各少許



做法：

1. 先攪勻牛油，再分別與糖粉及雞蛋混合。

2. 將蛋糕粉過篩，拌勻後搓成麵糰，用保鮮紙包好冷藏1小時。

3. 用箝將模具加工，製成雲朵形狀。

4. 把麵糰壓平至約3毫米，用保鮮紙包好冷藏30分鐘，再壓出雲朵及星形。

5. 以攝氏170度烘焗15分鐘。

6. 接着製作糖霜，將糖粉與蛋白拌勻，倒入唧袋再唧在雲朵曲奇上。

7. 把剩餘的糖霜分成2份，調成粉藍與粉紅色，唧在星星曲奇上。

8. 用食用筆或可可漿在雲朵上畫眼睛和嘴巴，貼好星星裝飾即成。