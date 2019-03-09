本日日本：高達好忙　博多開展覽！大阪開Cafe！

這個3月，高達好忙。首先從3月13日起至3月31日止，在福岡JR九州HALL（JR博多城 9F）有「GUNDAM WORLD 2019 in 博多」展覽開幕，高達迷到九州也可體驗到高達的世界了！據知活動門票為1,200日圓（約HK$84），當中會有多個1/10比例的高達立像展出，亦有歷年高達宣傳海報，也有給Fans回味『機動戰士高達』系列的歷代高達史展示；而焦點更是MS博物館，當中有1:1比例「馬沙專用渣古」肯定會被爭住影相，還有縮小至人類尺寸的MS武器，以及專給拍攝紀念照的高達拍照館，還有大量只在GUNDAM WORLD才買到的限量產品，絕對是為Fans而設。



而在大阪，高達專門店Gundam Cafe亦將於3月20日於道頓堀開業，它跟東京秋葉原和台場兩家店一樣，道頓堀店亦將有自家高達限定食物及精品發售！雖然大阪萬博公園也有Gundam Square餐廳，但論交通方便，今次選址遊客區道頓堀肯定好得多，Fans快趕去「血拼」高達的限量專賣產品吧。