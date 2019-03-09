【教樂事】DSE之後有乜出路？專家有Say

「如果阿仔唔夠分入大學，仲可以有乜出路？」

「見阿女考試好大壓力，問多兩句佢就發脾氣，唔通父母關心兒女都有錯呀？」

「邊個父母唔想子女成材，唔知大學讀邊科會有前途呢？」

子女在成長路上面對不同的挑戰，做家長的怎會不擔心？但究竟如何打開親子溝通之門？家長是否對時下升學及就業情況瞭如指掌？職業訓練局（VTC）與香港青年協會合辦一連三場「停一停…聽聽子女的心聲」家長講座，邀來不同範疇的專家，分享親子溝通心得、升學資訊、以及未來職場新趨勢，助家長鞏固親子關係，成為子女成長路上的同行者，講座費用全免，有興趣人士可於網上登記：http://www.vtc.edu.hk/ero/talk 。



「停一停…聽聽子女的心聲」家長講座系列詳情

講座：「說」出好關係

日期：3月23日（星期六）

時間：2:30pm至4:30pm

地點：九龍長沙灣荔枝角道702號香港專業教育學院（黃克競）院校禮堂

嘉賓：演說訓練顧問黃潔慧、藝人康子妮

內容：分享與年輕人建立有效溝通的各種心得，提升家長說話技巧



講座：DSE家長學堂

日期：3月30日（星期六）

時間：2:30pm至4:30pm

地點：新界將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院VTC綜藝館

嘉賓：香港輔導教師協會主席曾志滔

內容：分析最新升學資訊及數據，助家長掌握子女升學選擇及各大專院校的最新入學要求



講座：未來職場展望

日期：4月13日（星期六）

時間：下午2時30分至4時30分

地點：香港北角百福道21號香港青年協會大廈9樓演講廳

嘉賓：LinkedIn人才解決方案顧問王俊喬

內容：剖析職場新趨勢，助家長緊貼資訊科技的時代步伐，盡早裝備子女，迎接21世紀職場變革