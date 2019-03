真正翻生侏羅館　博物館推暴龍VR體驗

十年前的《翻生侏羅館》,相信大家都記憶猶新,現在大家真的可以在博物館內遇上「活生生」的暴龍了,不過不用擔心,你不會被暴龍吃掉的,因為這是美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)最新推出的暴龍VR體驗。



位於紐約的美國自然歷史博物館建館為慶祝150周年,將於3月11日起推出的第一個主要展覽T. rex:The Ultimate Predator,展覽會探索暴龍的最新研究和發現,而當中更設有VR體驗。



這是該館首次推出互動式多人VR體驗,適合各年齡的參觀者,最多可同時容納3名體驗者。VR體驗者一開始,會置身於恐龍廳內,當體驗者們合力完成暴龍骨架之後,便可讓暴龍復活,現場的柱子會變成樹木、大廳化身成6000萬年前的美國蒙大拿州沼澤地,體驗者將可如臨現場,近距離觀察栩栩如生的暴龍生活。



T. rex:The Ultimate Predator

日期:2019年3月11日至2020年8月9日

地點:American Museum of Natural History(Central Park West at 79th Street)

網址:https://www.amnh.org/exhibitions/t-rex-the-ultimate-predator