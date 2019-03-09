【決性11點】中女絲襪谷：有仔趁嫩溝

「喂，記唔記得以前6樓嗰個素瑾？」阿田

「人如其名，個樣好樸素嗰個朴素瑾？」Joe君

「係呀」阿田

「佢早排留學返咗嚟喎」艾美美

「我唔識？」肥比

「你應該未嚟」艾美美

「韓國人嚟架？」肥比

「哈！花名嚟啫」艾美美



「佢呢~返嚟個樣後生咗又靚咗」阿田

「你見過佢咩？」艾美美

「我睇IG咋」阿田



「佢嗰陣去邊?」Joe君

「韓國」阿田

「擺明執過啦」Joe君



「唔似喎，但我發現咗佢青春嘅秘密」阿田

「食人參？」肥比

「黐線，食參補氣咋」阿田

「咁係咩？」艾美美



「溝咗件小鮮肉!!!」阿田

「A0女咁識食？」艾美美

「佢喺IG放閃？」肥比

「梗係，兩個sweet到爆，羨慕死姐姐」阿田



「你都成日溝仔架，有乜好恨？」Joe君

「唔同，我都無試過異地情」阿田

「我仲以為你話食到件嫩草」艾美美

「牛咩?」阿田

「其實我以前都同過台仔拍拖，嗰陣喺嗰邊讀書，不過Long D，得一年貨仔」肥比



「所以呢~人生真係咩都要試下」阿田

「試？中台日韓泰 歐美俄羅斯？」艾美美

「嘩，諗起都濕晒」阿田

「下？」肥比

「我講流口水~」阿田



「真係有仔趁嫩溝」Joe君

「食多啲Dee Dee補身？」阿田

「我講你呀~你趁嫩」Joe君

「頂你吖」阿田

「仲唔趁嫩，邊夠時間溝勻全宇宙？」Joe君



「反正咩都要試，唔試下溝啲阿叔阿伯，可能好好玩呢？」艾美美

「2樓有個金毛潮叔，可以試下喎」肥比

「你哋班西人吖~極品留番畀你哋！」阿田

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